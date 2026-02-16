Παυλίδης: «Ο Μουρίνιο θα με σκότωνε αν αποκάλυπτα τα πλάνα για Ρεάλ»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μίλησε για τον επερχόμενο αγώνα της Μπενφίκα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στάθηκε και στο συγκλονιστικό φινάλε της προηγούμενης μεταξύ τους κόντρας.

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπενφίκα συναντιούνται ξανά για τα play-offs του Champions League, περίπου δυο εβδομάδες μετά το συγκλονιστικό ματς στη Λισαβόνα όπου οι Πορτογάλοι με γκολ του τερματοφύλακα, Τρουμπίν, επικράτησαν με 4-2 και τερμάτισαν στην πρώτη 24αδα της League Phase.

Μεγάλη συνεισφορά με γκολ και δυο ασίστ βέβαια είχε και ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου πριν από την πρώτη «μάχη» στην Πορτογαλία. Ο Έλληνας επιθετικός αρχικά κλήθηκε να περιγράψει τα συναισθήματα από την προηγούμενη συνάντηση, τονίζοντας πανηγύρισε το γκολ του Τρουμπίν περισσότερο από το δικό του.

«Ήταν απίστευτο, νομίζω ότι μπορείτε να δείτε τις αντιδράσεις μας στα βίντεο. Ήταν ένα πολύ ωραίο συναίσθημα. Ήμουν πολύ χαρούμενος για τον Τρουμπίν, ήταν το πιο σημαντικό γκολ της καριέρας του (γέλια). Πανηγύρισα το γκολ του περισσότερο από το δικό μου» τόνισε αρχικά, ενώ στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον αν θεωρεί τον Τιμπό Κουρτουά τον κορυφαίο γκολκίπερ στον κόσμο.

«Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο, αλλά σίγουρα είναι μέσα στους δυο ή τρεις κορυφαίους. Είναι ένας σπουδαίος τερματοφύλακας, γι’ αυτό βρίσκεται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θυμάμαι έναν τελικό Champions League όπου βοήθησε πολύ τη Ρεάλ. Παραλίγο να αποκρούσει το πέναλτί μου. Είναι πολύ δύσκολο να παίξεις απέναντί του, η εστία φαίνεται μικρή πίσω του».

Και για το... τέλος οι Πορτογάλοι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να αλιεύσουν κάποιες πληροφορίες για το τακτικό πλάνο που θα ακολουθήσουν οι Αετοί, με τον Παυλίδη ωστόσο να αποφεύγει την ερώτηση τονίζοντας πως ο Μουρίνιο θα τον.... σκότωνε σε διαφορετική περίπτωση.

«Δεν μπορώ να αποκαλύψω την τακτική μας. Ο προπονητής έχει ιδέες για το τι θέλει να κάνει. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουμε πολλά, αλλά αύριο θα έχουμε και άλλα πράγματα να δείξουμε. Δεν μπορώ να πω την τακτική μας, ο προπονητής θα με σκότωνε».