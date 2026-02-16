Δεν πρόκειται για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά για το γήπεδο της Μπόντο Γκλιμτ, μόλις δύο ημέρες πριν από αγώνα του Champions League!

Στη «Βασίλισσα», παρά το γεγονός ότι η Μπόντο θεωρείται θεωρητικά πιο αδύναμος αντίπαλος από την Μπενφίκα, προτιμούσαν να την αποφύγουν. Οι λόγοι ήταν προφανείς: να αποφύγουν το δύσκολο ταξίδι μέχρι τον Αρκτικό Κύκλο, να μην αγωνιστούν στο συνθετικό χλοοτάπητα του Aspmyra Stadion και να γλιτώσουν τις αντίξοες καιρικές συνθήκες της βόρειας Νορβηγίας. Ο χρόνος τους δικαίωσε. Αντίθετα, αυτό το ταξίδι το κάνει η Ίντερ!

«Αυτή τη στιγμή καθαρίζουν το γήπεδο. Αναμένονται περισσότερες χιονοπτώσεις την Τρίτη. Το λεωφορείο της ιταλικής τηλεόρασης έχει κολλήσει και μπλοκάρει μία λωρίδα του δρόμου Ε6, μία ώρα έξω από το Μπόντο. Περιμένουν να το ρυμουλκήσουν. Καλώς ήρθατε στη Νορβηγία», ανέφερε ο νυν τηλεσχολιαστής, Γιαν Άγκε Φιόρτοφτ μέσω του X. Τα εκχιονιστικά μηχανήματα εργάζονται συνεχώς για να καθαρίσουν το γήπεδο της Μπόντο Γκλιμτ.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη στις 22:00, όταν η Μπόντο θα υποδεχθεί την Ίντερ στον πρώτο αγώνα των playoffs, δεν είναι ιδιαίτερα καλύτερη: αναμένονται θερμοκρασίες στους -6°C, άνεμοι 13 χλμ./ώρα και πιθανότητα χιονόπτωσης περίπου 10%.

Οι «Νερατζούρι» γνωρίζουν ήδη τι τους περιμένει. Η Μάντσεστερ Σίτι (3-1), η Ρόμα (6-1 και 2-1), η Μπεσίκτας (3-1 και 2-1), η Σέλτικ (2-0), η Άλκμααρ (2-1), η Πόρτο (3-2), ο Ολυμπιακός (3-0) και η Λάτσιο (2-0) «λύγισαν στον πάγο» κατά την επίσκεψή τους στο Aspmyra Stadion. Η ομάδα του Κριστιάν Κίβου θα προσπαθήσει να αποφύγει να προστεθεί και το δικό της όνομα σε αυτή τη μεγάλη λίστα.