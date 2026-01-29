Εγραψε ιστορία η Μπόντο, τρομερή η Μπενφίκα του Παυλίδη!

Η Μπόντο έγραψε ιστορία με το απίθανο διπλό στη Μαδρίτη, εκτός διοργάνωσης PSV, Νάπολι και Μαρσέιγ. Εκτός οκτάδας Ρεάλ, Ιντερ, Παρί!

Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης 4-2

Απίθανο ματς στην Πορτογαλία, εκεί όπου η Μπενφίκα με γκολ και δυο ασίστ του Παυλίδη επικράτησε 4-2 επί της Ρεάλ, την έριξε στα play-offs και πήρε με γκολ του τερματοφύλακα (!) στις καθυστερήσεις το τελευταίο εισιτήριο για τα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Αν και οι Μαδριλένοι προηγήθηκαν στο 30΄με κεφαλιά του Μπαπέ, η Μπενφίκα γύρισε το ματς πριν από το ημίχρονο.

Αρχικά ο Παυλίδης με σούπερ κούρσα και σέντρα σέρβιρε στον Σέλντερλουπ το 1-1 στο 36΄, ενώ στο 45΄+΄5 διαμόρφωσε ο ίδιος την ανατροπή από το σημείο του πέναλτι. Στο 54΄είχε και πάλι την ασίστ στο γκολ του Σέλντερλουπ που έκανε το 3-1, προτού ο Μπαπέ βάλει και πάλι τη Ρεάλ στο ματς με το δεύτερο προσωπικό του γκολ (58΄). Στις καθυστερήσεις οι Μερένγκες έμειναν με εννιά παίκτες λόγω αποβολών των Ασένθιο και Ροντρίγκο και στην τελευταίο φάση το τερματοφύλακας, Τρουμπίν, σκόραρε το θαυματουργό τέταρτο γκολ της Μπενφίκα με κεφαλιά για να την στείλει στα play-offs, μαζί με τους έκπτωτους Μερένγκες που τερμάτισαν στην 9η θέση.

Ουνιόν - Αταλάντα 1-0

Σ' ένα ματς που η Σεν Ζιλουάζ δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι, οι Βέλγοι κέρδισαν την Αταλάντα με 1-0, η οποία δεν μπόρεσε έτσι να διεκδικήσει τις πιθανότητές της για είσοδο στην πρώτη οκτάδα.

Οι Βέλγοι άνοιξαν το σκορ στο 70ο λεπτό με τον Κχαλαϊλί κι αυτός τους ήταν αρκετά για να πάρουν τη νίκη, την τρίτη τους την φετινή σεζόν στην διοργάνωση. Παρ' ότι τελείωσαν με 9 βαθμούς, το -9 που είχαν στον συντελεστή τερμάτων δεν τους επέτρεπε να κάνουν όνειρα για κάτι παραπάνω. Από την άλλη η Αταλάντα πέταξε την ευκαιρία της να μπει την οκτάδα κι έμεινε στην 15η θέση.

Ατλέτικο - Μπόντο 1-2

Ακόμη ένα σπουδαίο αποτέλεσμα πέτυχε η Μπόντο Γκλιμτ, η οποία πέρασε με 2-1 από το «Γουάντα Μετροπολιτάνο» και σφράγισε έτσι στην είσοδό της στην 24αδα και την ευρωπαϊκή συνέχεια. Οι Μαδριλένοι από την άλλη έπεσαν εκτός της πρώτης οκτάδας κι έτσι θα παίξουν κι εκείνοι ένα ζευγάρι αγώνων παραπάνω μετέχοντας στην ενδιάμεση νοκ άουτ φάση.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης άνοιξε το σκορ στο πρώτο τέταρτο του αγώνα. Μπορεί το γκολ του Μπαένα στο 12ο λεπτό να ακυρώθηκε, εκείνος όμως του Σορλότ τρία λεπτά αργότερα μέτρησε κανονικά κι έδωσε προβάδισμα στους Ισπανούς. Η Μπόντο αντέδρασε στο 35ο λεπτό και ισοφάρισε με τον Σίοβολντ ενώ ολοκλήρωσε την ανατροπή της στο δεύτερο μέρος με το γκολ που σημείωσε ο Χογκ. Οι «Ροχιμπλάνκος» προσπάθησαν να βγάλουν αντίδραση, όμως δεν τα κατάφεραν με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την ήττα.

Αϊντχόφεν - Μπάγερν 1-2

Δύσκολη νίκη για τη Μπάγερν που επικράτησε 2-1 επί της Αϊντχόφεν στην Ολλανδία και την άφησε εκτός διοργάνωσης. Ο Μουσιάλα άνοιξε το σκορ για τους Γερμανούς στο 58΄, όμως οι γηπεδούχοι έφεραν το ματς στα ίσα είκοσι λεπτά αργότερα με σουτάρα του Σαϊμπαρί στο «παραθυράκι». Το γκολ της νίκης των Βαυαρών πέτυχε ο Κέιν στο 84΄, βοηθώντας την ομάδα του να τερματίσει στη δεύτερη θέση.

Μάντσεστερ Σίτι - Γαλατάσαραϊ 2-0

Την πρόκριση για τους «16» πήρε η Μάτσεστερ Σίτι μετά τη νίκη με 2-0 επί της Γαλατάσαραϊ που την διατήρησε στην πρώτη οκτάδα. Τα γκολ των Χάαλαντ και Τσερκί από το πρώτο ημίχρονο κλείδωσαν τη νίκη των Άγγλων, τη στιγμή που οι Τούρκοι πέρασαν στα play-offs.

Άιντραχτ - Τότεναμ 0-2

Μπορεί οι οπαδοί της Τότεναμ να ζητούν την απόλυση του Φρανκ, ωστόσο η Τότεναμ έκανε τη διαφορά στη League Phase του Champions League. Οι Λονδρέζοι πέρασαν από τη Γερμανία, επικράτησαν 2-0 της Άιντραχτ και βρέθηκαν στην 4η θέση της βαθμολογίας. Ο Κολό Μουανί άνοιξε το σκορ στο 47ο λεπτό και ο Σολάνκε στο 77' διαμόρφωσε το 2-0. Απογοήτευσαν οι Γερμανοί στην 33η θέση.

Άρσεναλ – Καϊράτ Αλμάτι 3-2

Απόλυτη και ωραία η Άρσεναλ, που νίκησε και την Καϊράτ Αλμάτι με 3-2 στο Λονδίνο και έκανε το 8/8, τερματίζοντας στην κορυφή της βαθμολογίας της league phase. Το ματς ξεκίνησε με τρομερό ρυθμό, καθώς μόλις στο 3' ο Γιόκερες άνοιξε το σκορ, με τους Καζάκους να ισοφαρίζουν άμεσα με πέναλτι του Ζορζίνιο. Εντούτοις, Χάβερτς (15') και Μαρτινέλι (36') αποκατέστησαν την τάξη, με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στο τελικό αποτέλεσμα με γκολ του Ρικαρντίνιο στις καθυστερήσεις.

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-3

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο έψαξε την πρόκριση αλλά η Σπόρτινγκ Λισαβόνας της έκανε τη ζημιά, νικώντας της 3-2 εκτός έδρας και αφήνοντάς την εκτός συνέχειας στο Champions League. Οι Βάσκοι ευτύχησαν να προηγηθούν πολύ νωρίς στο ματς, με τον Σανσέτ να ανοίγει το σκορ στο τρίτο μόλις λεπτό, με τα Λιοντάρια να απαντούν με τον Ντιομαντέ στο 12'. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ανακτήσουν το προβάδισμα με τον Γκουρουθέτα στο 28' και να πάνε στην ανάπαυλα με το προβάδισμα, ωστόσο ο Τρινκάο ισοφάρισε εκ νέου για τη Σπόρτινγκ στο 62'. Την ολική ανατροπή, έγραψε ο Σάντος στο 90+4'.

Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ 3-0

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν είχε την τύχη να υποδέχεται για το φινάλε της league phase του θεσμού μία από τις τέσσερις αδιάφορες -και αποκλεισμένες- ομάδες του φετινού Champions League και το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, επικρατώντας 3-0 και εξασφαλίζοντας με άνεση την πρόκριση στα νοκ άουτ. Οι Ασπιρίνες προηγήθηκαν στο 12' με γκολ του Τίλμαν μετά από τραγικό λάθος του Τένας, με τον ίδιο ποδοσφαιριστή να διπλασιάζει τα τέρματα των Γερμανών στο 35'. Ο Γκριμάλδο ξεχείλωσε περαιτέρω το σκορ στο 57', με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το φινάλε.

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη 4-1

Για ένα ημίχρονο Κοπεγχάγη πίστευε στο... θαύμα, όμως η Μπαρτσελόνα την προσγείωσε απότομα, με το τελικό 4-1 υπέρ των Καταλανών να αφήνει την ομάδα των βασικών Ντόμινικ Κοτάρσκι και Παντελή Χατζηδιάκου εκτός Ευρώπης. Οι Δανοί αιφνιδίασαν τους Μπλαουγκράνα με γκολ του Ντάντασον στο τέταρτο μόλις λεπτό, με τον Λεβαντόφσκι (48') να σκοράρει στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για το 1-1, πριν οι Γιαμάλ (60') και Ραφίνια (69' πέν.) ολοκληρώσουν την ανατροπή για την ομάδα του Χάνσι Φλικ. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ράσφορντ στο 85ο λεπτό του αγώνα.

Λίβερπουλ - Καραμπάγκ 6-0

Η Λίβερπουλ διέλυσε την Καραμπάγκ με 6-0 και «κλείδωσε» την απευθείας πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης. Στο 15' ο ΜακΆλιστερ μετά από εκτέλεση κόνρερ, πήρε την ασίστ από την κεφαλιά του Φαν Ντάικ και από κοντά με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Στο 21' ο Βιρτζς με ένα δυνατό σουτ έδωσε αέρα δύο τερμάτων. Στο 50' ήταν η στιγμή του Σαλάχ, ο οποίος σημείωσε ένα άπιαστο σουτ για 3-0. Το πάρτι συνεχίστηκε, στο 57' ο Εκιτικέ και ο ΜακΆλιστερ στο 61' έκανα το 5-0. Το έκτο γκολ ήρθε από τον Κίεσα στο 90' διαμορφώνοντας το εμφατικό 6-0.

Παρί Σεν Ζερμέν - Νιούκαστλ 1-1

H Παρί… αυτοκτόνησε παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στη Νιουκάστλ και έμεινε εκτός οκτάδας. Οι Καρακάξες πάλεψαν για το διπλό, όμως πήραν την 12η θέση. Μόλις στο 4ον λεπτό οι Παριζιάνοι έχασαν πέναλτι με τον Ντεμπελέ, ωστόσο τέσσερα λεπτά αργότερα ο Βιτίνια άνοιξε το σκορ. Η Νιουκάστλ ανέβασε ρυθμό και στις καθυστερήσεις του α' μέρους ο Γουίλοκ πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης. Παρά την πίεση της Παρί τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος.

Μονακό - Γιουβέντους 0-0

Xρυσός ο βαθμός που απέσπασε η Μονακό εντός έδρας από τη Γιουβέντους, αφού κατάφερε να μπει στην 24αδα. Η Γιουβέντους ήθελε να διεκδικήσει την οκτάδα, αλλά δεν μπόρεσε να κερδίσει κάτι περισσότερο από την 13η θέση. Κακό ματς, ελάχιστες ευκαιρίες στο ματς, με τη Μονακό να πιέζει, να έχει τις στιγμές της, όχι όμως και το γκολ.

Νάπολι - Τσέλσι 2-3

Η Τσέλσι πήρε την νίκη δύσκολα κόντρα στην Νάπολι με 3-2 και το απευθείας εισιτήριο για τους «16» τερματίζοντας στην 6η θέση. Ο Φερνάντες άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 19' αλλά στο 33' ο Βεργκάρα με ένα απίθανο σουτ έφερε το ματς στα ίσια. Στο 43' ο Χέιλουντ έδωσε το προβάδισμα στους Παρτενοπέι κάνοντας το 2-1. Οι Μπλε όμως έβγαλαν αντίδραση με ντοπιέτα του Πέδρο αρχικά στο 61' και στη συνέχεια στο 82'. Η Πάφος το πάλεψε αλλά έμεινε εκτός συνέχειας.

Ντόρτμουντ - Ίντερ 0-2

Μετά από ένα άσφαιρο πρώτο μέρος, η Ίντερ βρήκε τον τρόπο να πάρει την νίκη κόντρα στην Ντόρτμουντ με 2-0. Την άμυνα ξεκλείδωσε στο 81' ο Ντι Μάρκο, ενώ το δεύτερο γκολ ήρθε στις καθυστερήσεις, στο 90'+4', ο Ντιουφ που διαμόρφωσε το 2-0. Οι Νερατζούρι θα δώσουν την μάχη τους στα play offs, αφού κατετάγησαν 10οι, ενώ η γερμανική ομάδα ολοκλήρωσε στην 17η θέση.