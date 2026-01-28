Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Παυλίδης έφερε... τούμπα το ματς κόντρα στους Μαδριλένους
Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να ήταν εκείνη που προηγήθηκε στο «Ντα Λουζ» από το γκολ που σημείωσε ο Μπαπέ στο 30ο λεπτό, ωστόσο η Μπενφίκα κατόρθωσε να απαντήσει μόλις έξι λεπτά μετά κι έπειτα να πάρει και το προβάδισμα προτού καν λήξει το πρώτο μέρος, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής.
Ο Έλληνας επιθετικός έφυγε πίσω από την σέντρα έχοντας μαζί του έναν αντίπαλο από το μαρκάρισμα του οποίου κατάφερε να μείνει όρθιος κρατώντας την μπάλα την κατοχή του, πλησίασε την περιοχή από τα δεξιά κι έκανε μία υπέροχη σέντρα που πέρασε από δύο αμυντικούς και κατέληξε στο κεφάλι του Σιέλντερουπ που σκόραρε για το 1-1.
Στο 45+5' οι Πορτογάλοι κέρδισαν πέναλτι, ο Παυλίδης ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Κουρτουά για το 2-1.
Αυτή ήταν η πρώτη ασίστ του 27χρονου επιθετικού την φετινή σεζόν αλλά και το δεύτερο γκολ στην 8η συμμετοχή του στην διοργάνωση
Το γκολ και η ασίστ του Παυλίδη
