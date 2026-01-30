Ο τρόπος που επέλεξε να πανηγυρίσει ο Χάαλαντ το γκολ του ενάντια στη Γαλατάσαραϊ έφερε μπόλικη κουβέντα στα social media.

Η Μάντσεστερ Σίτι ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στη league phase του Champions League επικρατώντας 2-0 της Γαλατάσαραϊ, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να ανοίγει τον δρόμο για τη νίκη με ωραίο τελείωμα στο ενδέκατο μόλις λεπτό.

Καμία έκπληξη φυσικά το να σκοράρει ο Νορβηγός στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ωστόσο ο πανηγυρισμός του ήταν αυτός που σήκωσε μπόλικη κουβέντα στα social media. Βλέπετε, ο γκολτζής των Cityzens χτύπησε δύο φορές το στήθος του, με αρκετούς να τον ερμηνεύουν ως το Leeds Salute, το οποίο σχετίζεται με τους οπαδούς της Λιντς.

Ο Σκανδιναβός γεννήθηκε στην εν λόγω πόλη όταν αγωνιζόταν στη Γιουνάιτεντ ο πατέρας του, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει τη Γαλατά στα ημιτελικά του Κυπέλλου UEFA το 2000. Τότε, που το ματς στην Κωνσταντινούπολη είχε στιγματιστεί από τη δολοφονία δύο Άγγλων οπαδών, με τον τουρκικό σύλλογο να μπαίνει έκτοτε στη... μαύρη λίστα των Παγωνιών.

Αρκετοί λοιπόν υποστηρίζουν πως ο Χάαλαντ χρησιμοποίησε τον πανηγυρισμό αυτό ως φόρο τιμής στους δύο αδικοχαμένους φίλους της Λιντς και παράλληλα θέλησε να πικάρει τους οπαδούς της Γαλατάσαραϊ. Ο Χάαλαντ έχει αναφερθεί στο παρελθόν στη σχέση του με τη Λιντς, εξηγώντας μετά από γκολ εναντίον της το οποίο δεν πανηγύρισε πως «δεν μου έβγαινε, σέβομαι πολύ τον σύλλογο».