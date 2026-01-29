Ιστορική στιγμή από Γκουαρδιόλα: «Θα στείλω μήνυμα στον Μουρίνιο! Έλεγα "γιατί";»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα εκδήλωσε την πρόθεσή του να ευχαριστήσει τον Μουρίνιο για την πρόκριση της Σίτι στους «16» του Champions League.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα βρήκε αφορμή να στείλει μήνυμα στον Ζοζέ Μουρίνιο και αυτή δεν ήταν άλλη από την καθοριστική συμβολή της Μπενφίκα στην πρόκριση της Μάντσεστερ Σίτι στους «16» του Champions League. Οι Citizens έκαναν το καθήκον τους, επικρατώντας 2-0 της Γαλατασαράι στο «Έτιχαντ», ωστόσο η θέση τους στην πρώτη οκτάδα θα κρινόταν από το αποτέλεσμα του αγώνα στη Λισαβόνα.

Εκεί η Ρεάλ Μαδρίτης έψαχνε απεγνωσμένα το γκολ, όμως, στο 90+8, η Μπενφίκα σφράγισε τη νίκη με γκολ του τερματοφύλακά της, Ανατόλι Τρούμπιν και ταυτόχρονα άνοιξε τον δρόμο της απευθείας πρόκρισης για τη Σίτι.

Ο Γκουαρδιόλα στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε παραδέχθηκε πως παρακολουθούσε την εξέλιξη του αγώνα στα αποδυτήρια μαζί με τους παίκτες του και αρχικά δεν κατάλαβε καθόλου την απόφαση του Special One να πει στον γκολκίπερ του να ανέβει στην τελευταία φάση.

Όπως αποδείχθηκε, όμως, ήταν μια κίνηση-ματ, επομένως ο Καταλανός τεχνικός δεν έκρυψε ότι σκοπεύει να ευχαριστήσει τον παλιό του αντίπαλο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Φυσικά και θα επικοινωνήσω μαζί του. Ήμασταν όλοι στα αποδυτήρια και δεν γνωρίζαμε ότι η Μπενφίκα χρειαζόταν γκολ για να προκριθεί. Όταν είδαμε τον τερματοφύλακά τους να ανεβαίνει στη στατική φάση, αναρωτηθήκαμε “γιατί ανεβαίνει;”. Τελικά, όμως, ήταν μια εξαιρετική στρατηγική από τον Ζοσέ».