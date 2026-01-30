Champions, Europa League: Οι μέρες και οι ώρες των αγώνων των playoffs
Οι κληρώσεις για τα playoffs σε Champions και Europa League ολοκληρώθηκαν, με τις ελληνικές ομάδες που μετέχουν σε αυτά να μαθαίνουν ότι θα αντιμετωπίσουν συλλόγους με τους οποίους είχαν αναμετρηθεί και στη league phase. Λίγες ώρες αργότερα δε, η UEFA γνωστοποίησε και τις ακριβείς μέρες και ώρες που θα διεξαχθούν οι αγώνες για τον πρώτο γύρο των νοκ άουτ.
Champions League
Τρίτη (17/2)
Γαλατάσαραϊ-Γιουβέντους (19:45)
Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)
Ντόρτμουντ-Αταλάντα (22:00)
Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Τετάρτη (18/2)
Καραμπάγκ-Νιούκαστλ (19:45)
Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)
Κλαμπ Μπριζ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)
Μπόντο/Γκλιμτ-Ίντερ (22:00)
Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν (22:00)
Τρίτη (24/2)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Κλαμπ Μπριζ (19:45)
Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός (22:00)
Ίντερ-Μπόντο/Γκλιμτ (22:00)
Νιούκαστλ-Καραμπάγκ (22:00)
Τετάρτη (25/2)
Αταλάντα-Ντόρτμουντ (19:45)
Γιουβέντους-Γαλατάσαραϊ (22:00)
Παρί Σεν Ζερμέν-Μονακό (22:00)
Ρεάλ Μαδρίτης-Μπενφίκα (22:00)
Europa League
Πέμπτη (19/2)
Ντινάμο Ζάγκρεμπ-Γκενκ (19:45)
ΠΑΟΚ-Θέλτα (19:45)
Μπραν-Μπολόνια (19:45)
Φενέρμπαχτσε-Νότιγχαμ Φόρεστ (19:45)
Λουντογκόρετς-Φενέρμπαχτσε (22:00)
Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν (22:00)
Λιλ-Ερυθρός Αστέρας (22:00)
Σέλτικ-Στουτγκάρδη (22:00)
Πέμπτη (26/2)
Φερεντσβάρος-Λουντογκόρετς (19:45)
Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός (19:45)
Ερυθρός Αστέρας-Λιλ (19:45)
Στουτγκάρδη-Σέλτικ (19:45)
Γκενκ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ (22:00)
Θέλτα-ΠΑΟΚ (22:00)
Μπολόνια-Μπραν (22:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Φενέρμπαχτσε (22:00)
