Το Gazzetta καταγράφει όσα αξιοσημείωτα έβγαλε η κληρωτίδα της UEFA σε Champions και Europa League.

Το παζλ των playoffs σε Champions και Europa League συμπληρώθηκε, με τις κληρώσεις του πρώτου γύρου των νοκ άουτ να ολοκληρώνονται και τις ελληνικές ομάδες, μεταξύ άλλων, να μαθαίνουν ποιον θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στον δρόμο για τη φάση των «16».

Κοινός παρονομαστής και για τις τρεις, ότι οι αντίπαλοί τους είναι ομάδες τις οποίες αντιμετώπισαν και νωρίτερα μέσα στη σεζόν, κατά τη διάρκεια της league phase. Ο Ολυμπιακός νίκησε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη και τώρα θα πρέπει να εξουδετερώσει την επιθυμία των Γερμανών για... ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ, θα παίξει με τη Θέλτα, από την οποία είχε ηττηθεί στο Βίγκο, ενώ τέλος, ο Παναθηναϊκός, είδε να του τυχαίνει η Βικτόρια Πλζεν, με την οποία είχε μείνει στο 0-0 στο ΟΑΚΑ.

Με λίγα λόγια, ένα ελληνικό 3/3 με αντιπάλους τους οποίους οι εκπρόσωποί μας σε Champions και Europa League ξέρουν καλά, κάτι βέβαια που ισχύει και αντίστροφα. Κι αν κάποιοι εκπλήσσονται με το πόσο σύντομα συναντιούνται ξανά οι ομάδες αυτές, η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια, με τις αλλαγές που εισήγαγε η UEFA στις διοργανώσεις, αρχικά με την αντικατάσταση της φάσης των «32» με playoffs και εν συνεχεία με τη δημιουργία της league phase αντί ομίλων, το φαινόμενο αυτό δεν είναι και τόσο σπάνιο. Συνολικά, στις δύο κληρώσεις που έγινε πριν από μερικές ώρες, προέκυψαν 16 ζευγάρια, οκτώ σε κάθε διοργάνωση, με επτά εξ αυτών να φέρνουν αντιμέτωπους συλλόγους που τα είχαν... πει και στη league phase! Στο Champions League, πρόκειται για τα ζευγάρια Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν (2-0) και Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης (4-2).

Στο δε Europa, έχουμε ένα εντυπωσιακό 5/8, με τα Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν (0-0), ΠΑΟΚ-Θέλτα (1-3), Λιλ-Ερυθρός Αστέρας (0-1), Φερεντσβάρος-Λουντογκόρετς (3-1) και Μπραν-Μπολόνια (0-0)! Με λίγα λόγια, το 43,75% των ζευγαριών που προέκυψαν, το έχουμε ξαναδεί φέτος, με ενδιαφέρον να προξενεί το αν θα δούμε να επικρατούν ξανά οι ομάδες που είχαν πάρει τη νίκη στη league phase - όπου υπήρξε νικητής τουλάχιστον. Για τους φίλους των στατιστικών, σημειώνεται πως πέρυσι, είδαμε από δύο και δύο ζευγάρια που είχαν συναντηθεί και στη league phase να ανταμώνουν και στα playoffs σε Champions και Europa League αντίστοιχα, με τον ΠΑΟΚ να αποκλείεται από τη Στεάουα Βουκουρεστίου, που τον είχε νικήσει και νωρίτερα μέσα στη σεζόν.

🚨 𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗥𝗢𝗡𝗧𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗢-𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗔𝗜𝗦𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 ! 🇫🇷⚔️ 🇫🇷



▫️BORDEAUX 2-3 OL (𝟮𝟬𝟭𝟬)



▫️PSG 10-0 BREST (𝟮𝟬𝟮𝟱)



▫️PSG ? MONACO (𝟮𝟬𝟮𝟲)

Όσον αφορά δε στους... εμφυλίους, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βλέπουμε έναν και γαλλικό! Πέρυσι, η Παρί Σεν Ζερμέν είχε δυσκολευτεί ιδιαίτερα στη league phase του Champions League και αναγκάστηκε να περάσει από τα playoffs, όπου έκανε... φύλλο και φτερό τη συμπατριώτισσα και πρωτάρα, Μπρεστ, πριν φτάσει τελικά στην κατάκτηση του πρώτου της τίτλου με τρόπο επιβλητικό. Φέτος, η πρωταθλήτρια Ευρώπης έχασε την οκτάδα μένοντας στο 1-1 με τη Νιούκαστλ την τελευταία αγωνιστική και έμπλεξε εκ νέου με τον ενδιάμεσο γύρο των νοκ άουτ, με αντίπαλο αυτή τη φορά να είναι η Μονακό! Ένα πραγματικό deja vu, που μένει να δούμε εάν έχει τα φόντα να εξελιχτεί σε οιωνό τίτλου για τους Παριζιάνους...