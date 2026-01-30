Αυτοί είναι οι δρόμοι που θα πρέπει να διανύσουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για να βρεθούν στον τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμαθαν τον δρόμο που καλούνται να ακολουθήσουν στα Play Offs του Europa League, με στόχο την πρόκριση στους «16» κι έχοντας το βλέμμα τους στραμμένο ακόμη πιο μακριά. Η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας καθόρισε τους πρώτους τους αντιπάλους, με τους «πράσινους» να κληρώνονται με τη Βικτόρια Πλζεν και τον Δικέφαλο του Βορρά να βρίσκει απέναντί του τη Θέλτα.

Για τον Παναθηναϊκό, το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Φεβρουαρίου εκτός έδρας. Σε περίπτωση πρόκρισης στους «16», οι «πράσινοι» θα δώσουν ξανά το πρώτο ματς στο Ολυμπιακό Στάδιο, αντιμετωπίζοντας είτε την Μπέτις είτε τη Μίντιλαντ.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τη δική του προσπάθεια με εντός έδρας αναμέτρηση στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, ενώ ο δεύτερος αγώνας θα γίνει στις 26 του ίδιου μήνα εκτός έδρας. Αν ο Δικέφαλος καταφέρει να πάρει την πρόκριση για τους «16», θα βρεθεί αντιμέτωπος με μία εκ των Λιόν ή Άστον Βίλα.

Οι διασταυρώσεις στους «8»

Σε ό,τι αφορά την επόμενη φάση, ο Παναθηναϊκός, εφόσον φτάσει στους «8», θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπράγκα ή Πόρτο - Λουντογκόρετς ή Φερεντσβάρος. Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ, σε περίπτωση πρόκρισης στους προημιτελικούς, θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του Φράιμπουργκ ή Ρόμα - Γκενκ ή Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Τα πρώτα ματς των προημιτελικών θα διεξαχθούν στις 9 Απριλίου, ενώ ο δεύτερος αγώνας των προημιτελικών στις 16 Απριλίου του 2026.

