Ο Ολυμπιακός θα βρει μπροστά του την Λεβερκούζεν και εάν καταφέρει να περάσει θα έχει μετά συγκεκριμένες διασταυρώσεις.

Σε πρώτη φάση ο Ολυμπιακός θα παίξει κατά της Λεβερκούζεν σε 2 αγώνες εντός του Φεβρουαρίου . Εφόσον περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού της Μπάγερν Μονάχου με την Άρσεναλ. Στην περίπτωση που περάσει και από αυτήν την φάση θα πέσει πάνω στην ομάδα που προκύψει από τον νικητή του Μπόντο - Ίντερ που θα πέσει μετά με τον νικητή του ζευγαριού της Μάντσεστερ Σίτι με την Σπόρτινγκ Λισσαβώνας.

Οι ημερομηνίες του Champions League

Play Offs: 17/18 και 24/25 Φλεβάρη

Γύρος των «16»: 10/11 και 17/18 Μαρτίου

Προημιτελικά: 7/8 και 14/15 Απριλίου

Προημιτελικά: 28/29 Απριλίου και 5/6 Μαϊου

Τελικός: 30 Μαϊου (Βουδαπέστη)

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»