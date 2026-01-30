Ολυμπιακός: Το μονοπάτι του μέχρι τον τελικό του Champions League
Ο Ολυμπιακός θα βρει μπροστά του την Λεβερκούζεν και εάν καταφέρει να περάσει θα έχει μετά συγκεκριμένες διασταυρώσεις.
Σε πρώτη φάση ο Ολυμπιακός θα παίξει κατά της Λεβερκούζεν σε 2 αγώνες εντός του Φεβρουαρίου. Εφόσον περάσει θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού της Μπάγερν Μονάχου με την Άρσεναλ. Στην περίπτωση που περάσει και από αυτήν την φάση θα πέσει πάνω στην ομάδα που προκύψει από τον νικητή του Μπόντο - Ίντερ που θα πέσει μετά με τον νικητή του ζευγαριού της Μάντσεστερ Σίτι με την Σπόρτινγκ Λισσαβώνας.
Οι ημερομηνίες του Champions League
- Play Offs: 17/18 και 24/25 Φλεβάρη
- Γύρος των «16»: 10/11 και 17/18 Μαρτίου
- Προημιτελικά: 7/8 και 14/15 Απριλίου
- Προημιτελικά: 28/29 Απριλίου και 5/6 Μαϊου
- Τελικός: 30 Μαϊου (Βουδαπέστη)
Τα ζευγάρια της φάσης των «16»
- Μπαρτσελόνα - Τσέλσι
- Λίβερπουλ - Τότεναμ
- Σπόρτινγκ Λισσαβώνας - Μάντσεστερ Σίτι
- Άρσεναλ - Μπάγερν Μονάχου
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
