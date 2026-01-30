Ποιο είναι το σενάριο να συναντηθούν οι δρόμοι του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ στη συνέχεια του Europa League.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έμαθαν τις διαδρομές που έχουν μπροστά τους στα Play Offs του Europa League, με βασικό στόχο την είσοδο στους «16» της διοργάνωσης. Η κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας ξεκαθάρισε το ποια είναι τα πρώτα τους εμπόδια, φέρνοντας τους «πράσινους» αντιμέτωπους με τη Βικτόρια Πλζεν και τον Δικέφαλο του Βορρά με τη Θέλτα.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA, από τη φάση των «16» κι έπειτα δεν υφίστανται εθνικοί περιορισμοί, κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικού «εμφυλίου» στη συνέχεια της διοργάνωσης. Ωστόσο, σε ποια φάση είναι πιθανό να συναντηθούν οι δύο ομάδες;

Ο τρόπος με τον οποίον έχουν γίνει οι διασταυρώσεις περιορίζει τις πιθανότητες να δούμε μία τέτοια συνάντηση, καθώς αυτή μπορεί να γίνει μόνο στα ημιτελικά. Στο μεταξύ θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει περάσει στους «8» όπου θα παίξει με τον νικητή του Μπράγκα ή Πόρτο - Λουντογκόρετς ή Φερεντσβάρος . Αντίστοιχα, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα κληθεί να αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον νικητή του Φράιμπουργκ ή Ρόμα - Γκενκ ή Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

