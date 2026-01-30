Ο Ολυμπιακός θα έχει μόλις 1.700 φίλους του στο εκτός έδρας με την Λεβερκούζεν και το γράφουμε αυτό διότι η ζήτηση ήδη είναι τεράστια.

Θυμάστε όλοι το τι... χαμός είχε επικρατήσει για τον αγώνα στην Ολλανδία με τον κόσμο του Ολυμπιακού (για τον αγώνα με τον Άγιαξ). Η ίδια - και ενδεχομένως και πολύ παραπάνω - ζήτηση υπάρχει και για την ρεβάνς με την Λεβερκούζεν.

Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα play offs του Champions League θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17-18/02 και το δεύτερο ματς θα γίνει στη Γερμανία, μία εβδομάδα μετά: στις 24-25/02. Με βάση τα όσα ανέφερε στην COSMOTE TV ο Κώστας Βερνίκος, στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τα εισιτήρια που θα πάρουν οι Πειραιώτες για την ρεβάνς με τους Γερμανούς, θα είναι 1.700 τον αριθμό.