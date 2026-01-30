Ολυμπιακός: Με 1.700 φιλάθλους του στην Γερμανία
Θυμάστε όλοι το τι... χαμός είχε επικρατήσει για τον αγώνα στην Ολλανδία με τον κόσμο του Ολυμπιακού (για τον αγώνα με τον Άγιαξ). Η ίδια - και ενδεχομένως και πολύ παραπάνω - ζήτηση υπάρχει και για την ρεβάνς με την Λεβερκούζεν.
Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα play offs του Champions League θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17-18/02 και το δεύτερο ματς θα γίνει στη Γερμανία, μία εβδομάδα μετά: στις 24-25/02. Με βάση τα όσα ανέφερε στην COSMOTE TV ο Κώστας Βερνίκος, στέλεχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τα εισιτήρια που θα πάρουν οι Πειραιώτες για την ρεβάνς με τους Γερμανούς, θα είναι 1.700 τον αριθμό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.