Ολυμπιακός: Ατελείωτο πάρτι μετά την επική πρόκριση από παίκτες, ομάδα και κόσμο! (vids)
Ο σπουδαίος Ολυμπιακός έγραψε ξανά ευρωπαϊκή ιστορία! Εστησε... λάβαρο πρόκρισης στο Αμστερνταμ, νίκησε με 2-1 (Zέλσον, Εσε) τον Άγιαξ και πέρασε 18ος στην επόμενη φάση του Champions League.
Με τη λήξη του ματς, παίκτες, κόσμος και οι άνθρωποι της ομάδας ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Μάλιστα, οι παίκτες πήγαν στον κόσμο - όπως συνηθίζουν - και τραγούδησαν μαζί το «είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό».
Τα videos του Gazzetta μέσα από την Γιόχαν Κρόιφ Αρένα:
🔴👏 ΕΞΑΛΛΟΙ πανηγυρισμοί στον πάγκο του Ολυμπιακού μετά την θρυλική πρόκριση!
Αποστολή στο Άμστερνταμ: Παναγιώτης Δαλαταριώφ #olympiacosfc pic.twitter.com/DukpeUf3xT— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 28, 2026
🔴🤝 Κόσμος και παίκτες έγιναν «ΕΝΑ» στην «Γιόχαν Κροϊφ Αρένα»!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 28, 2026
Αποστολή στο Άμστερνταμ: Παναγιώτης Δαλαταριώφ #olympiacosfc pic.twitter.com/CXwH1YUdeW
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.