Ο Ολυμπιακός είναι στην επόμενη φάση του Champions League με νίκη πρόκριση και τεράστια μαγκιά! Δείτε τους πανηγυρισμούς από ομάδα και κόσμο! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Ο σπουδαίος Ολυμπιακός έγραψε ξανά ευρωπαϊκή ιστορία! Εστησε... λάβαρο πρόκρισης στο Αμστερνταμ, νίκησε με 2-1 (Zέλσον, Εσε) τον Άγιαξ και πέρασε 18ος στην επόμενη φάση του Champions League.

Με τη λήξη του ματς, παίκτες, κόσμος και οι άνθρωποι της ομάδας ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Μάλιστα, οι παίκτες πήγαν στον κόσμο - όπως συνηθίζουν - και τραγούδησαν μαζί το «είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό».

Τα videos του Gazzetta μέσα από την Γιόχαν Κρόιφ Αρένα:

🔴👏 ΕΞΑΛΛΟΙ πανηγυρισμοί στον πάγκο του Ολυμπιακού μετά την θρυλική πρόκριση!



Αποστολή στο Άμστερνταμ: Παναγιώτης Δαλαταριώφ #olympiacosfc pic.twitter.com/DukpeUf3xT January 28, 2026