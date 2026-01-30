O διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ, Μιχάλης Μπούσης, συνεχάρη τις ελληνικές ομάδες που προκρίθηκαν στα νοκ άουτ των διοργανώσεων της UEFA, κάνοντας story τη σχετική ανάρτηση του Gazzetta.

Ο Μιχάλης Μπούσης έχει εκφράσει ουκ ολίγες φορές τη στήριξη του στις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, με γνώμονα την εξέλιξη του εγχώριου ποδοσφαίρου.

Σε αυτό το πλαίσιο ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ με story στο Instagram συνεχάρη τους τέσσερις εκπροσώπους μας στις διοργανώσεις της UEFA για το... απόλυτο των προκρίσεων στα νοκ άουτ.

Ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών ανέβασε το σχετικό post του Gazzetta για το... καρέ των προκρίσεων, το συνόδευσε με ελληνική σημαία και έγραψε: "Συγχαρητήρια".

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ από το Δεκέμβριο έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στους «16» του Conference League, ο Ολυμπιακός πήρε τεράστια πρόκριση στα Play Off του Champions League με τη νίκη στο Άμστερνταμ, ενώ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα παίξουν στον ενδιάμεσα γύρο του Europa League.