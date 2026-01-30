ΟΦΗ: Συγχαρητήρια Μπούση στις ελληνικές ομάδες μέσω... Gazzetta
Ο Μιχάλης Μπούσης έχει εκφράσει ουκ ολίγες φορές τη στήριξη του στις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, με γνώμονα την εξέλιξη του εγχώριου ποδοσφαίρου.
Σε αυτό το πλαίσιο ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ με story στο Instagram συνεχάρη τους τέσσερις εκπροσώπους μας στις διοργανώσεις της UEFA για το... απόλυτο των προκρίσεων στα νοκ άουτ.
Ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών ανέβασε το σχετικό post του Gazzetta για το... καρέ των προκρίσεων, το συνόδευσε με ελληνική σημαία και έγραψε: "Συγχαρητήρια".
Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ από το Δεκέμβριο έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στους «16» του Conference League, ο Ολυμπιακός πήρε τεράστια πρόκριση στα Play Off του Champions League με τη νίκη στο Άμστερνταμ, ενώ Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα παίξουν στον ενδιάμεσα γύρο του Europa League.
Το story του Μιχάλη Μπούση
