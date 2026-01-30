Βραδιά με κέρδη αλλά και αναποδιές για την Ελλάδα, η οποία μεγάλωσε την απόσταση από την Πολωνία αλλά είδε την Τσεχία και την 10η θέση της UEFA να απομακρύνονται ελαφρώς.

Η «μάχη» της Ελλάδας για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία της UEFA συνεχίζεται! Μετά την τεράστια νίκη και πρόκριση του Ολυμπιακού στα play-offs του Champions League, σειρά πήραν οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ που ρίχτηκαν στην αρένα του Europa.

Αμφότερες είχαν κλειδώσει από πριν την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης, αλλά την τελευταία αγωνιστική δεν κατάφεραν να βοηθήσουν την Ελλάδα να πλησιάσει την Τσεχία και τη 10η θέση.

Η ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιόν και η ισοπαλία του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρόμα δεν στάθηκαν αρκετά για να ψαλιδίσουν τη διαφορά, μιας και την ίδια ώρα η Βικτόρια Πλζεν νίκησε τη Βασιλεία, προκρίθηκε στα play-offs και αύξησε ελαφρώς την απόσταση από την Τσεχία κατά 200 βαθμούς.

Την ίδια ώρα πάντως η Ελλάδα έχει εδραιωθεί στην 11η θέση με 46.312 βαθμούς και αύξησε με τη σειρά της τη διαφορά από την 12η Πολωνία που μας κυνηγάει στη βαθμολογία με 44.625.

Η Βαθμολογία της UEFA