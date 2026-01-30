Βαθμολογία UEFA: Μικρή αναποδιά για την Ελλάδα, απομακρύνθηκε από τη 10η θέση
Η «μάχη» της Ελλάδας για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία της UEFA συνεχίζεται! Μετά την τεράστια νίκη και πρόκριση του Ολυμπιακού στα play-offs του Champions League, σειρά πήραν οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ που ρίχτηκαν στην αρένα του Europa.
Αμφότερες είχαν κλειδώσει από πριν την πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης, αλλά την τελευταία αγωνιστική δεν κατάφεραν να βοηθήσουν την Ελλάδα να πλησιάσει την Τσεχία και τη 10η θέση.
Η ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιόν και η ισοπαλία του Παναθηναϊκού απέναντι στη Ρόμα δεν στάθηκαν αρκετά για να ψαλιδίσουν τη διαφορά, μιας και την ίδια ώρα η Βικτόρια Πλζεν νίκησε τη Βασιλεία, προκρίθηκε στα play-offs και αύξησε ελαφρώς την απόσταση από την Τσεχία κατά 200 βαθμούς.
Την ίδια ώρα πάντως η Ελλάδα έχει εδραιωθεί στην 11η θέση με 46.312 βαθμούς και αύξησε με τη σειρά της τη διαφορά από την 12η Πολωνία που μας κυνηγάει στη βαθμολογία με 44.625.
Η Βαθμολογία της UEFA
- 9. Τουρκία 49.025 (3/5)
- 10. Τσεχία 47.225 (3/5)
- 11. Ελλάδα 46.312 (4/5)
- 12. Πολωνία 44.625 (3/4)
- 13. Δανία 41.356 (1/4)
- 14. Νορβηγία 39.737 (2/5)
- 15. Κύπρος 35.443 (2/4)
- 16. Ελβετία 34.500 (1/5)
- 17. Αυστρία 33.850 (5/5)
- 18. Σκωτία 31.650 (1/5)
- 19. Σουηδία 29.625 (4/4)
- 20. Ισραήλ 27.500 (4/4)
