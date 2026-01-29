Ολυμπιακός: Το «μιλάτε πολύ» οπαδού του Άγιαξ σε φίλους των ερυθρόλευκων στο 1-1 (vid)
Ο Ολυμπιακός έδωσε μια τρομερή μάχη στο Γιόχαν Κρόιφ Αρένα. Μαζί του ήταν και 3.000 πιστοί φίλοι του. Εκτός από τους 2.600 που ήταν στο πέταλο του γηπέδου, δίπλα από τα δημοσιογραφικά υπήρχαν και άλλοι 400 με εισιτήρια «First Class».
Φυσικά, οι πανηγυρισμοί τους στο 0-1 του Μαρτίνς ήταν έξαλλοι με αποτέλεσμα, οι φίλοι των γηπεδούχων να τους... απαντήσουν με χειρονομίες του στιλ «μιλάτε πολύ» όταν Ντόλμπεργκ έκανε το 1-1 από την άσπρη βούλα.
Φυσικά στο 1-2 του Έσε υπήρξε... σιωπή!
Το σχετικό video του Gazzetta μέσα από τη Γιόχαν Κρόιφ Αρένα:
🔴 Οι υποδείξεις ενός Ολλανδού οπαδού σε φίλους των ερυθρόλευκων!#OlympiacosFC pic.twitter.com/k22bQqQCcI— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 28, 2026
