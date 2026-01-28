Ολυμπιακός: Τρέλα στην εξέδρα στο γκολ του Ζέλσον κόντρα στον Άγιαξ (vid)

Παναγιώτης Δαλαταριώφ
Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Ζέλσον κόντρα στον Αγιαξ και... τρέλα στην εξέδρα από τους φίλους της ομάδας! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ απέναντι στον Άγιαξ με το υπέροχο γκολ του Ζέλσον στο 52'. Ο Ταρέμι του έδωσε την πάσα κι ο Πορτογάλος με ωραίο τελείωμα έγραψε το 0-1.

Ο κόσμος που είναι στις εξέδρες όπως είναι λογικό ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς και αμέσως μετά ζήτησε από την ομάδα «κι άλλο γκολ».

Το video του Gazzetta μέσα από την Γιόχαν Κρόιφ Αρένα:

