Ολυμπιακός: Φαγητό και γλέντι σε κεντρικά μπαρ μετά την επική πρόκριση για τους φιλάθλους των ερυθρόλευκων
Ο κόσμος του Ολυμπιακού χάρηκε τη νίκη επί του Αγιαξ και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League με φαγητό και σε μπαρ στη Damm Square.
Τα περισσότερα εστιατόρια ήταν κλειστά κι έτσι οι περισσότεροι αρκέστηκαν σε πατάτες, πίτσες και ντονέρ.
Ωστόσο, το ψιλόβροχο που έπεφτε δεν απασχολούσε του ερυθρόλευκους που βρήκαν καταφύγιο σε μπαράκια της πόλης, φωνάζοντας συνθήματα για την ομάδα τους.
Η κάμερα του Gazzetta κατέγραψε τους φίλους του Ολυμπιακού στα στενά του κέντρου του Άμστερνταμ:
