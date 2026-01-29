Απολαύστε τα 61 γκολ και τα highlights της τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε με απίστευτες ανατροπές, εκπλήξεις και μεγάλες νίκες - προκρίσεις.

Ο Ολυμπιακός πήρε σπουδαία νίκη - πρόκριση κόντρα στον Άγιαξ με 2-1, όπως και η Σπόρτινγκ με 3-2 κόντρα στην Αθλέτικ. Η Μπόντο Γκλιμτ έγραψε ιστορία και πήρε σπουδαία πρόκριση στα νοκ-άουτ, αφού επικράτησε με 2-1 ενάντια στην Ατλέτικο. Η Άρσεναλ και πρωτοπόρος της βαθμολογίας, νίκησε με 3-2 την Καϊράτ, ενώ και η Τότεναμ με νίκη 2-0 επί της Άιντραχτ πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα. Η Λίβερπουλ διέλυσε με 6-0 την Καράμπγκ, ενώ η Μπενφίκα έκανε σπουδαίο παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και με 3-2, κατέλαβε την 24η και τελευταία θέση για τα νοκ-άουτ πετώντας την Βασίλισσα εκτός οκτάδας.

Μάντσεστερ Σίτι και Μπαρτσελόνα δεν είχαν κανένα πρόβλημα και ολοκλήρωσαν με νίκες και απευθείας προκρίσεις. Μεγάλο παιχνίδι έκανε η Πάφος, που έριξε τεσσάρα στην Σλάβια αλλά και οι δύο ομάδες αποχαιρέτησαν την διοργάνωση. Η Τσέλσι πήρε αγχωτική νίκη με 3-2 κόντρα στην Νάπολι, πετώντας τους Παρτενοπέι εκτός. Η Μπριζ με τριάρα «κλείδωσε» την πρόκριση αφήνοντας εκτός την Μαρσέιγ.

Δείτε όλα τα γκολ της βραδιάς