Σήμερα οι κληρώσεις Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού: Οι ώρες και οι υποψήφιοι αντίπαλοι

Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών κληρώσεων για τα Play Offs του Champions League και του Europa League.

Η Ελλάδα συνεχίζει να διεκδικεί μία καλύτερη θέση στη βαθμολογία της UEFA, καθώς μετά το διπλό επί του Άγιαξ και την πρόκριση του Ολυμπιακού στα Play Offs του Champions League, Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ εξασφάλισαν με τη σειρά τους μία θέση στην επόμενη φάση του Europa League.

Οι τρεις ελληνικές ομάδες πρόκεται να μάθουν σήμερα τους αντιπάλους τους στους θεσμούς όπου συμμετέχουν, στις κληρώσεις που θα πραγματοποιηθούν στη Νιόν της Ελβετίας. Αυτές είναι οι ώρες και τα κανάλια όπου θα μεταδοθούν.



Η κλήρωση και οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Οι Ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν μια σπουδαία πρόκριση επικρατώντας με 2-1 του Άγιαξ στην Ολλανδία το βράδυ της Τετάρτης (28/1). Με αυτό το αποτέλεσμα, εξασφάλισαν τη συνέχεια στη διοργάνωση και έμαθαν τους πιθανούς αντιπάλους τους.

Πιο συγκεκριμένα, τερμάτισαν 18οι στη συνολική βαθμολογία και θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Αταλάντα ή Λεβερκούζεν, που κατέλαβαν την 15η και 16η θέση. Η κλήρωση για τον Ολυμπιακό θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1, ενώ τα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για τις 17/18 και 24/25 Φεβρουαρίου.

Η κλήρωση και οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ μέσα σε κλίμα πένθους πάλεψε για τη νίκη στην «Groupama Arena», ωστόσο ηττήθηκε με 4-2 στο φινάλε και ολοκλήρωσε τη League Phase του Europa League στην 17η θέση. Με βάση την κατάταξη, ο Δικέφαλος του Βορρά εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα Play Off της διοργάνωσης, όπου μέσω της ενδιάμεσης φάσης θα διεκδικήσει την πρόκριση στους «16».

Αντίπαλός του θα είναι είτε ο Ερυθρός Αστέρας, που τερμάτισε 15ος, είτε η Θέλτα, που κατέλαβε τη 16η θέση, όπως θα προκύψει από την κλήρωση της Παρασκευής που είναι προγραματισμένη για τις 14:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στην Τούμπα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 26 Φεβρουαρίου εκτός έδρας.

Η κλήρωση και οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε απέναντι στη Ρόμα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, όμως το γκολ των Ιταλών στο 80ό λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-1 κι έφερε το «τριφύλλι» στην 20ή θέση της βαθμολογίας.

Οι Πράσινοι έχουν σφραγίσει την παρουσία τους στα Play Offs της διοργάνωσης και θα μάθουν τον αντίπαλό τους στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στις 14:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 1. Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα αντιμετωπίσει είτε τη Βικτόρια Πλζεν είτε τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ και η ρεβάνς στις 26 Φεβρουαρίου εκτός έδρας. Αν προκριθεί, θα παίξει ξανά με τον πρώτο αγώνα στο ΟΑΚΑ απέναντι σε Μπέτις ή Μίντιλαντ.