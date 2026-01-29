Δείτε τις 16 ομάδες που θα διαμορφώσουν το παζλ των play-offs του Champions League, καθώς και τις διασταυρώσεις μεταξύ τους.

Η League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και το παζλ των νοκ-άουτ αρχίζει να παίρνει μορφή! Μετά και το τέλος της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής έγιναν γνωστές οι 24 ομάδες που θα συνεχίσουν στη διοργάνωση, οι 16 εκ των οποίων θα δώσουν «μάχη» στα play-offs.

Μεταξύ τους φυσικά και ο Ολυμπιακός που πήρε με 2-1 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ και θα βρεθεί στη φάση των «32». Μαζί του και ορισμένα βαριά ονόματα όπως οι Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ, Ατλέτικο και Παρί Σεν Ζερμέν που δεν πρόλαβαν το «τρένο» της πρώτης οκτάδας και περιορίστηκαν στο ενδιάμεσο σκαλοπάτι των play-offs.

Η κλήρωση αναμένεται να γίνει την Παρασκευή (30/1), με τους διπλούς αγώνες να διεξάγονται 17-18 και 24-25 Φεβρουαρίου.

Οι 16 ομάδες των play-offs

Ρεάλ Μαδρίτης

Ίντερ

Παρί Σεν Ζερμέν

Νιούκαστλ

Γιουβέντους

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αταλάντα

Λεβερκούζεν

Ντόρτμουντ

Ολυμπιακός

Μπριζ

Γαλατάσαραϊ

Μονακό

Καραμπάγκ

Μπόντο

Μπενφίκα

Οι διασταυρώσεις στα play-offs

Μονακό/Καραμπάγκ - Παρί/Νιούκαστλ

Μπριζ/Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους/Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπόντο/Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης/Ίντερ

Ντόρτμουντ/Ολυμπιακός - Αταλάντα/Λεβερκούζεν