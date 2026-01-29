Champions League: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στα play-offs και οι διασταυρώσεις

Νίκος Κικίδης
Ρεάλ Μαδρίτης
Δείτε τις 16 ομάδες που θα διαμορφώσουν το παζλ των play-offs του Champions League, καθώς και τις διασταυρώσεις μεταξύ τους.

Η League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε και το παζλ των νοκ-άουτ αρχίζει να παίρνει μορφή! Μετά και το τέλος της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής έγιναν γνωστές οι 24 ομάδες που θα συνεχίσουν στη διοργάνωση, οι 16 εκ των οποίων θα δώσουν «μάχη» στα play-offs.

Μεταξύ τους φυσικά και ο Ολυμπιακός που πήρε με 2-1 επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ και θα βρεθεί στη φάση των «32». Μαζί του και ορισμένα βαριά ονόματα όπως οι Ρεάλ Μαδρίτης, Ίντερ, Ατλέτικο και Παρί Σεν Ζερμέν που δεν πρόλαβαν το «τρένο» της πρώτης οκτάδας και περιορίστηκαν στο ενδιάμεσο σκαλοπάτι των play-offs.

Η κλήρωση αναμένεται να γίνει την Παρασκευή (30/1), με τους διπλούς αγώνες να διεξάγονται 17-18 και 24-25 Φεβρουαρίου.

Οι 16 ομάδες των play-offs

  • Ρεάλ Μαδρίτης
  • Ίντερ
  • Παρί Σεν Ζερμέν
  • Νιούκαστλ
  • Γιουβέντους
  • Ατλέτικο Μαδρίτης
  • Αταλάντα
  • Λεβερκούζεν
  • Ντόρτμουντ
  • Ολυμπιακός
  • Μπριζ
  • Γαλατάσαραϊ
  • Μονακό
  • Καραμπάγκ
  • Μπόντο
  • Μπενφίκα

Οι διασταυρώσεις στα play-offs

  • Μονακό/Καραμπάγκ - Παρί/Νιούκαστλ
  • Μπριζ/Γαλατάσαραϊ - Γιουβέντους/Ατλέτικο Μαδρίτης
  • Μπόντο/Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης/Ίντερ
  • Ντόρτμουντ/Ολυμπιακός - Αταλάντα/Λεβερκούζεν

 
