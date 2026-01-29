Champions League: Οι ημερομηνίες των νοκ άουτ

Γιάννης Πολιάς
olympiacos
Δείτε τις ημερομηνίες των νοκ άουτ του Champions League, από τα playoffs μέχρι τον τελικό της 30ής Μαΐου στη Βουδαπέστη.

Η league phase του Champions League για τη σεζόν 2025/26 ολοκληρώθηκε, με τις 24 ομάδες που συνεχίζουν στα νοκ άουτ να γίνονται γνωστές και τον Ολυμπιακό να είναι μία εξ αυτών μετά τη μεγάλη νίκη επί του Άγιαξ.

Πλέον, σε πρώτο πλάνο στον θεσμό μπαίνουν τα playoffs, στα οποία θα βρεθούν οι ομάδες που τερμάτισαν από την ένατη έως την 24η θέση της βαθμολογίας. Η κλήρωση αναμένεται να γίνει την Παρασκευή (30/1), με τους διπλούς αγώνες να διεξάγονται 17-18 και 24-25 Φεβρουαρίου.

Ακολούθως, οι οκτώ ομάδες που θα προκριθούν θα αναμετρηθούν με εκείνες που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της league phase, συνθέτοντας τη φάση των «16», με την κλήρωση να γίνεται στις 27 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των νοκ άουτ

 

Playoffs

17-18 Φεβρουαρίου

24-25 Φεβρουαρίου

Φάση των «16»

10-11 Μαρτίου

17-18 Μαρτίου

Προημιτελικά

7-8 Απριλίου

14-15 Απριλίου

Ημιτελικά

28-29 Απριλίου

5-6 Μαΐου

Τελικός

30 Μαΐου

