Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε και αναμένει την κλήρωση των play-offs του Champions League, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιανουαρίου στη Νιόν της Ελβετίας.

Η League phase του Champions League ολοκληρώθηκε με το πέρας της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής, με 24 ομάδες να προχωρούν στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης. Ανάμεσά τους και ο Ολυμπιακός ο οποίος ολοκλήρωσε τη μεγάλη αποστολή στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ, τερμάτισε στην 18η θέση της βαθμολογίας κι έδωσε συνέχεια στο ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Η πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας προκρίθηκε απευθείας στη φάση των «16», όμως όσες ομάδες τερμάτισαν μεταξύ των θέσεων 9-24 προχώρησαν στην ενδιάμεση φάση των play-offs. Εκεί όπου θα βρεθεί και ο Ολυμπιακός, ο οποίος πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στην κλήρωση των play-offs που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου και ώρα 13:00 το μεσημέρι, στη Νιόν της Ελβετίας.

Η διαδικασία της κλήρωσης των play-offs

Στη διαδικασία της κλήρωσης οι 16 σύλλογοι ομαδοποιούνται με βάση τη θέση που κατέλαβαν στο τέλος της φάσης της League Phase, σχηματίζοντας τέσσερα ζευγάρια ισχυρών (οι ομάδες στις θέσεις 9- 10, 11-12, 13-14, 15-16) και τέσσερα ζευγάρια ανίσχυρων (θέσεις 17-18, 19-20, 21-22, 23-24).

Κατόπιν κάθε ζευγάρι ισχυρών ομάδων παίζει απέναντι σε ένα ζευγάρι ανίσχυρων. Συγκεκριμένα, οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 9–10 αντιμετωπίζουν τις ομάδες των θέσεων 23–24, οι ομάδες των θέσεων 11–12 παίζουν με τις ομάδες των θέσεων 21–22, οι ομάδες των θέσεων 13–14 με τις ομάδες των θέσεων 19–20 και οι ομάδες των θέσεων 15–16 με τις αντίστοιχες που τερμάτισαν 17–18.