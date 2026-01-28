Η Κλαμπ Μπριζ επικράτησε με 2-0 της Μαρσέιγ με αποτέλεσμα να προκριθούν και οι δύο ομάδες στη ενδιάμεση νοκ άουτ φάση.

Η Κλαμπ Μπριζ παρατάχθηκε κόντρα στην Μαρσέιγ χωρίς τον Χρήστο Τζόλη όμως δεν δυσκολεύτηκε να πάρει τη νίκη με 2-0 κάνοντας μάλιστα την δουλειά από το πρώτο κιόλας μέρος του αγώνα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Στάνκοβιτς, που έδωσε την ασίστ στα δύο τέρματα της ομάδας του και σκόραρε το τρίτο.

Οι Βέλγοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό με τον Ντιακχόν και μόλις επτά λεπτά αργότερα σκόραραν ξανά, αυτή τη φορά με τον Βερμάν. Κάπως έτσι πήρε ένα σημαντικό προβάδισμα από πολύ νωρίς το οποίο διαχειρίστηκαν σωστά μέχρι το φινάλε.

Μάλιστα κατόρθωσαν να κάνουν και τρία τα τέρματά τους στο 79' όταν σκόραρε ο Στάνκοβιτς από ασίστ του Φορμπς. Να σημειωθεί πως ο Χρήστος Τζόλης πέρασε ως αλλαγή στο ματς στο 69ο λεπτό στην θέση του Ντιακχόν.

Το αποτέλεσμα αυτό βόλεψε εν τέλει και την Μαρσέιγ, η οποία εξασφάλισε έτσι κι εκείνη την παρουσία της στην 24αδα και άρα τη συνέχειά της στην διοργάνωση.