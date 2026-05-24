Τζόλης: Είχε γκολ και ασίστ - Η επίδοση που τον φέρνει στην κορυφή της Ευρώπης
Πώς αλλιώς θα τελείωνε η χρονιά για τον Χρήστο Τζόλη; Μα φυσικά με γκολ και ασίστ! Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν και πάλι εξαιρετικός, με την Κλαμπ Μπριζ να συντρίβει με 5-0 τη Γάνδη σε αδιάφορο βαθμολογικά ματς, καθώς είχε εξασφαλισμένο τον τίτλο - με τη φιέστα να λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης.
Ο 24χρονος παικταράς σέρβιρε το 1-0 στον Φορμπς στο 21ο λεπτό, ενώ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 79', σφραγίζοντας μία καταπληκτική σεζόν με 22 τέρματα και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές! Αξίζει δε να σημειωθεί το πόσο καταλυτικός ήταν στην τελική ευθεία της σεζόν ο Τζόλης, καθώς μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων του Μαρτίου είχε συμμετοχή σε 18 τέρματα της Μπριζ.
Ενδεικτικά, όπως αναφέρει το Sofascore, για να βρει κανείς τον δεύτερο της σχετικής λίστας στο ευρωπαϊκό top-10, πρέπει να φτάσει στα... εννέα των Γουότκινς, Λεπόλ, Τουράμ, Μουαντιλμαντζί και Τρεσόλντι!
🇬🇷 | He's on another level— Sofascore Football (@Sofascore) May 24, 2026
Most goal involvements across Europe's top 10 leagues (UEFA rankings) after the March international break:
• 18 – Christos Tzolis 🆕
• 9 – Ollie Watkins, Esteban Lepaul, Marcus Thuram, Marius… pic.twitter.com/I8yPsUrn6q
