Ο Χρήστος Τζόλης έβαλε τέλος σε μία απίθανη χρονιά, έχοντας εκ νέου γκολ και ασίστ με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ.

Πώς αλλιώς θα τελείωνε η χρονιά για τον Χρήστο Τζόλη; Μα φυσικά με γκολ και ασίστ! Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν και πάλι εξαιρετικός, με την Κλαμπ Μπριζ να συντρίβει με 5-0 τη Γάνδη σε αδιάφορο βαθμολογικά ματς, καθώς είχε εξασφαλισμένο τον τίτλο - με τη φιέστα να λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο 24χρονος παικταράς σέρβιρε το 1-0 στον Φορμπς στο 21ο λεπτό, ενώ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 79', σφραγίζοντας μία καταπληκτική σεζόν με 22 τέρματα και 29 ασίστ σε 52 συμμετοχές! Αξίζει δε να σημειωθεί το πόσο καταλυτικός ήταν στην τελική ευθεία της σεζόν ο Τζόλης, καθώς μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων του Μαρτίου είχε συμμετοχή σε 18 τέρματα της Μπριζ.

Ενδεικτικά, όπως αναφέρει το Sofascore, για να βρει κανείς τον δεύτερο της σχετικής λίστας στο ευρωπαϊκό top-10, πρέπει να φτάσει στα... εννέα των Γουότκινς, Λεπόλ, Τουράμ, Μουαντιλμαντζί και Τρεσόλντι!