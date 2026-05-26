«No debate»: Ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στο Βέλγιο
Βγαλμένη από... παραμύθι η σεζόν του Χρήστου Τζόλη με την Κλαμπ Μπριζ καθώς ο 24χρονος εξτρέμ οδήγησε την ομάδα του στην κορυφή του πρωταθλήματος και ο ίδιος πανηγύρισε την πρώτη του κατάκτηση στην επαγγελματική του καριέρα.
No debate. 🇬🇷😌
Christos Tzolis: Jupiler Pro League Player of the Season! 🏆 pic.twitter.com/Ha98GnjlWB— Pro League (@ProLeagueBE) May 25, 2026
Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μέτρησε 22 ασίστ και 17 γκολ στο πρωτάθλημα σε ένα σύνολο 36 παιχνιδιών σε κανονική διάρκεια και playoffs με αποτέλεσμα να γίνει... πράξη το αυτονόητο. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στο βέλγικο πρωτάθλημα για τη φετινή σεζόν.
Πρώτος ασίστ και δεύτερος σε γκολ στις σχετικές κατηγορίες, ο Χρήστος Τζόλης εκτόξευσε (ακόμα παραπάνω) τις μετοχές του και δικαίως έχει στρέψει πάνω του όλα τα βλέμματα των ευρωπαϊκών συλλόγων.
