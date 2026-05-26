Μετά από μία εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ, ο Χρήστος Τζόλης αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν 2025/26.

Βγαλμένη από... παραμύθι η σεζόν του Χρήστου Τζόλη με την Κλαμπ Μπριζ καθώς ο 24χρονος εξτρέμ οδήγησε την ομάδα του στην κορυφή του πρωταθλήματος και ο ίδιος πανηγύρισε την πρώτη του κατάκτηση στην επαγγελματική του καριέρα.

Christos Tzolis: Jupiler Pro League Player of the Season! 🏆 May 25, 2026

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μέτρησε 22 ασίστ και 17 γκολ στο πρωτάθλημα σε ένα σύνολο 36 παιχνιδιών σε κανονική διάρκεια και playoffs με αποτέλεσμα να γίνει... πράξη το αυτονόητο. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στο βέλγικο πρωτάθλημα για τη φετινή σεζόν.

Πρώτος ασίστ και δεύτερος σε γκολ στις σχετικές κατηγορίες, ο Χρήστος Τζόλης εκτόξευσε (ακόμα παραπάνω) τις μετοχές του και δικαίως έχει στρέψει πάνω του όλα τα βλέμματα των ευρωπαϊκών συλλόγων.