Άγιαξ - Ολυμπιακός: Το γκολ του Εσε για το 1-2
Ο Ολυμπιακός μπορεί να είδε τον Ντόλμπεργκ να ισοφαρίζει στο 69' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι για τον Άγιαξ, όμως δέκα λεπτά αργότερα οι ερυθρόλευκοι πήραν ξανά το προβάδισμα στο Άμστερνταμ.
Μετά από εκτέλεσε κόρνερ του Τσικίνιο, ο Έσε πανέξυπνα ξεμαρκαρίστηκε και με μια τρομερή κεφαλιά σημάδεψε την απέναντι γωνία και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Άγιαξ για το 1-2 του Ολυμπιακού!
Οι ερυθρόλευκοι είχαν πάρει το προβάδισμα με τέρμα του Ζέλσον Μαρτίνς στο 52' μετά από όμορφο συνδυασμό με τον Ταρέμι.
