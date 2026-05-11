Μπάρκας: Αποθέωση από τα ΜΜΕ της Ολλανδίας για την εμφάνιση με Άγιαξ
Παραμιλούν στην Ολλανδία με τον Βασίλη Μπάρκα! Ο Έλληνας γκολκίπερ ύψωσε τείχος κατά την επίσκεψη της Ουτρέχτης στη «Γιόχαν Κροίφ Αρένα», καθώς με σούπερ εμφάνιση και καθοριστικές αποκρούσεις οδήγησε την ομάδα του σε σπουδαία νίκη με 2-1 επί του Άγιαξ.
Ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΚ κράτησε όρθιους τους φιλοξενούμενους στο πρώτο μέρος με καθοριστικές επεμβάσεις σε τετ-α-τετ, ενώ στο τέλος τους έδωσε την ευκαιρία να φύγουν με το τρίποντο. Με το σκορ στο 1-1 άλλωστε και πριν από το φινάλε, ο Μπάρκας έκανε ακόμα μια σπουδαία επέμβαση με τα πόδια σε κρίσιμο 1vs1 με τον Μπουνίδα στο 90΄για να κρατήσει την ισορροπία, προτού οι φιλοξενούμενοι πετύχουν το νικητήριο γκολ στο 90΄+6΄.
Την επόμενη τα κορυφαία ΜΜΕ της Ολλανδίας τον αποθέωσαν για τον ρόλο του στο «διπλό» που πανηγύρισε η Ουτρέχτη και αναμενόμενα τον συμπεριέλαβαν στην κορυφαία ενδεκάδα για την 33η αγωνιστική της Eredivisie.
Να προσθέσουμε πως χάρη σε αυτή τη νίκη η Ουτρέχτη ανέβηκε στην 7η θέση και βρέθηκε εντός τροχιάς για τα play-offs που οδηγούν στο Conference League.
