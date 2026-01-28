Άγιαξ - Ολυμπιακός: Το γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς για το 0-1

Δημήτρης Τομαράς
Το γκολ του Ζέλσον με τον Άγιαξ
Στο 52' ο Ολυμπιακός με έναν πανέμορφο συνδυασμό από Ζέλσον Μαρτίνς και Ταρέμι πήρε το προβάδισμα με γκολ του πρώτου κόντρα στον Άγιαξ!

Ένας φοβερός συνδυασμός των Ζέλσον Μαρτίνς και Ταρέμι έφερε το 0-1 για τον Ολυμπιακό στο Άμστερνταμ στο 52'!

Μετά από μια βαθιά μπαλιά του Ρέτσου και απομάκρυνση της άμυνας του Άγιαξ, οι Ταρέμι και Ζέλσον Μαρτίνς «σμπαράλιασαν» την αμυντική γραμμή του Αίαντα.

Με έναν εκπληκτικό συνδυασμό οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού άνοιξαν την άμυνα του Άγιαξ και ο Ζέλσον Μαρτίνς βρέθηκε σε θέση βολής και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 0-1!

@Photo credits: eurokinissi
     

