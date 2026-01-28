Στο 52' ο Ολυμπιακός με έναν πανέμορφο συνδυασμό από Ζέλσον Μαρτίνς και Ταρέμι πήρε το προβάδισμα με γκολ του πρώτου κόντρα στον Άγιαξ!

