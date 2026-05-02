Παρότι ο Τσούμπα Άκπομ δεν έκανε πολύ καλή σεζόν με την Ίπσουιτς, η αγγλική ομάδα υποχρεούται να τον αγοράσει λόγω της ανόδου στην Championship.

Για δεύτερη φορά τα τελευταία τρία χρόνια, η Ίπσουιτς πανηγύρισε την άνοδο στην Premier League, επιστρέφοντας άμεσα στα σαλόνια μετά τον περσινό της υποβιβασμό στην Championship. Κάτι που σημαίνει, μεταξύ άλλων, μεγάλα έσοδα για τους Tractor Boys, που πάντως για την ώρα πρέπει να τα σκάσουν στον Άγιαξ για έναν παίκτη που δεν έκανε και την καλύτερη σεζόν φέτος... Ο λόγος για τον γνωστός μας από τις θητείες του στον ΠΑΟΚ, Τσούμπα Άκπομ, που είχε αποκτηθεί με δανεισμό από τον Αίαντα.

Ο Άγγλος φορ μέτρησε μονάχα δύο γκολ και μία ασίστ σε 31 συμμετοχές, ωστόσο η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες προέβλεπε υποχρεωτική αγορά του παίκτη έναντι εννέα εκατομμυρίων ευρώ σε περίπτωση προβιβασμού! Κατά το ξεκίνημα της σεζόν, ο Άκπομ αποτελούσε συχνά βασική επιλογή του Κίεραν ΜακΚένα, ωστόσο σταδιακά έχασε την επαφή του με την αρχική ενδεκάδα και περνούσε συνήθως ως αλλαγή στα ματς της Ίπσουιτς, αν αγωνιζόταν.