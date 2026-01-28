Στο 69' ο Άγιαξ ισοφάρισε τον Ολυμπιακό σε 1-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντόλμπεργκ.

Ο Στερ έκανε το σουτ και η μπάλα βρήκε το δεξί χέρι του Μουζακίτη με τον Λετεσιέ να καλείται στο VAR για να τσεκάρει τη φάση.

Μετά το on field review ο Γάλλος ρέφερι έδειξε τη βούλα, ο Ντόλμπεργκ εκτέλεσε δυνατά και ισοφάρισε σε 1-1 για τον Αίαντα.