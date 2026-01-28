Άγιαξ - Ολυμπιακός: Χέρι Μουζακίτη και γκολ του Ντόλμπεργκ με πέναλτι για το 1-1
Στο 69' ο Άγιαξ ισοφάρισε τον Ολυμπιακό σε 1-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντόλμπεργκ.
Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο 52' με τον Ζέλσον Μαρτίνς, όμως στο 69' ο Άγιαξ έφτασε στην ισοφάριση με πέναλτι του Ντόλμπεργκ.
Ο Στερ έκανε το σουτ και η μπάλα βρήκε το δεξί χέρι του Μουζακίτη με τον Λετεσιέ να καλείται στο VAR για να τσεκάρει τη φάση.
Μετά το on field review ο Γάλλος ρέφερι έδειξε τη βούλα, ο Ντόλμπεργκ εκτέλεσε δυνατά και ισοφάρισε σε 1-1 για τον Αίαντα.
@Photo credits: eurokinissi
