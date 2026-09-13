Ο Παυλίδης έδωσε το... φιλί της ζωής στη Μπενφίκα, αφού στο 29' με δικό του τέρμα έκανε το 1-1 κόντρα στη Ζιλ Βιθέντε.

Άκρως παραγωγικός συνεχίζει να είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης με τη φανέλα της Μπενφίκα, καθώς ο Έλληνας επιθετικός έφερε στα ίσα την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Ζιλ Βισέντε.

Τη λύση για τους Αετούς έδωσε ο διεθνής φορ που κινήθηκε σωστά μέσα στην περιοχή, βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Λουσάο. Με ένα άψογο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έφερε το παιχνίδι στα ίσα για την Μπενφίκα. Η φάση εξετάστηκε από τον VAR, με το γκολ να μετράει κανονικά.

Αυτό είναι το 13 γκολ του Παυλίδη τη σεζόν αυτή σε συνολικά 11 εμφανίσεις του με τη φανέλα των Αετών.

Δείτε το γκολ: