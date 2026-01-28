Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το 1-0 ενάντια στην Μπενφίκα του Παυλίδη με κεφαλιά του Μπαπέ 30ό λεπτό του αγώνα.

Με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε το προβάδισμα στο εκτός έδρας ματς με την Μπενφίκα του Παυλίδη χάρη σε ωραία καρφωτή κεφαλιά του Μπαπέ μετά την μπαλιά του Ασένθιο. Μία εξέλιξη που βάζει... ταφόπλα στις ελπίδες των Αετών για πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League, καθώς έχουν μόλις έξι βαθμούς.