Μπενφίκα - Ζιλ Βιθέντε 3-1: Ανατροπή για τους Αετούς με σούπερ Παυλίδη
Σε προσωπική υπόθεση μετατράπηκε το ματς της Μπενφίκα 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, αφού ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε δύο γκολ, γύρισε το ματς και χάρισε στους Αετούς της Λισαβόνας τη νίκη.
Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, αφού στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ερνάντες μετά από συνεργασία με τον Πίντο Μάρτινς άνοιξε το σκορ. Ωστόσο ο διεθνής στράικερ έφερε το ματς στα ίσα στο 29'. Με άψογο τελείωμα δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Λουσάο και έκανε το 1-1. Ωστόσο ο ΄'Ελληνας επιθετικός δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα και λίγο πριν το φινάλε ευστόχησε από τα 11 βήματα και έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του. Στο 90+3' ο Πρεστιάνι έβαλε το όνομα του στη λίστα των σκόρερ και διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
Μετά από αυτό το ματς αξίζει να αναφέρουμε πως ο Παυλίδης μετράει 14 γκολ σε συνολικά 11 εμφανίσεις του με τη φανέλα της Μπενφίκα.
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