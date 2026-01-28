Στο 32' ο Άγιαξ βρήκε δίχτυα με τον Ντόλμπεργκ, ωστόσο η σημαία του βοηθού σηκώθηκε για οφσάιντ, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από το VAR.

Μετά την ευκαιρία του Γκλουκ, ο Άγιαξ πλησίασε στο γκολ και στο 32' με τον Ντόλμπεργκ να βάζει την προβολή και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακού.

Ωστόσο το τέρμα του φορ του Αίαντα δεν μέτρησε καθώς το σημαιάκι του βοηθού σηκώθηκε για οφσάιντ.

Το οφσάιντ επιβεβαιώθηκε αμέσως μετά μέσω VAR όπου «έπιασε» τον Ντόλμπεργκ ελάχιστα εκτεθειμένο με συνέπεια το 0-0 να παραμείνει.