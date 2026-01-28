Άγιαξ - Ολυμπιακός: Φοβερό τάκλιν του Έσε σε σουτ του Γκλουκ από τη μικρή περιοχή
Την πρώτη πολύ μεγάλη ευκαιρία στο ματς είχε ο Άγιαξ, ο οποίος στο 25' άγγιξε το προβάδισμα, αλλά ο Έσε ήταν καθοριστικός για τον Ολυμπιακό.
Οι παίκτες του Αίαντα γύρισαν την μπάλα, ο Βάινταλ από αριστερά την έφερε μέσα στη μικρή περιοχή, ο Τζολάκης έδιωξε και ο Γκλουκ από κοντά πήγε να σκοράρει, αλλά ο Έσε με καταλυτικό τάκλιν άλλαξε την πορεία της μπάλας.
Αυτή έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Τζολάκη, με την υπόδειξη να είναι τελικά άουτ, ωστόσο ο Αργεντινός χαφ των ερυθρόλευκων με το φοβερό τάκλιν που έκανε ήταν κομβικός στη φάση.
