Ολυμπιακός: Κόντρα στον Άγιαξ, η πραγματική αίσθηση του καιρού που μπορεί να φτάσει τους -5
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε τον Αγιαξ με στόχο τη νίκη. Και τίποτα άλλο.
Αυτό εξάλλου τόνισε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου, ενώ κι ο Ορτέγκα ανέφερε ότι άπαντες στην ομάδα αντιμετωπίζουν την αναμέτρηση ως "τελικό".
Από την άλλη, οι Ολλανδοί, θέλουν να κλείσουν τις υποχρεώσεις τους στο Champions League με νίκη μπροστά στον κόσμο τους, διεκδικώντας τις οποίες (ελάχιστες) πιθανότητες έχουν για πρόκριση.
Ο καιρός στην ολλανδική πρωτεύουσα είναι παγωμένος. Η τελευταία προπόνηση των νταμπλούχων Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με χιονόνερο και βροχή, ενώ την ώρα του αγώνα σύμφωνα με τις προβλέψεις η θερμοκρασία θα πέσει στον -1 με την πραγματική αίσθηση να αγγίζει τους -5.
