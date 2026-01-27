Με τον Μεντιλίμπαρ να είναι απαιτητικός στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού πριν το κομβικό ματς με τον Άγιαξ, πραγματοποιήθηκε η πρόβα τζενεράλε των ερυθρόλευκων στην επιβλητική Johan Cruijff Arena. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Ο Ολυμπιακός προπονήθηκε το βράδυ της Τρίτης κάτω από έντονη βροχή - στην αρχή έριχνε χιονόνερο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κι ο Φρανσίσκο Ορτέγα πιο πριν τόνισαν στη Συνέντευξη Τύπου ότι η ομάδα είναι εδώ μόνο για τη νίκη και πως το ματς είναι τελικός.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης, είδαμε τον Βάσκο κόουτς να χωρίζει την ομάδα του σε τρία γκρουπ (των εφτά) όπου για να... ζεσταθούν έπαιξαν το καθιερωμένο «κορόιδο».

Στη συνέχεις, έγιναν ασκήσεις ταχυδύναμης σε μικρό χώρο και στο μεγάλο μέρος του γηπέδου έγινε άσκηση κατοχής σε δύο γκρουπ με τον Πνευμονίδη να είναι μπαλαντέρ.

Όσον αφορά στην 11άδα του, σε σχέση με το ματς κόντρα στη Λεβερκούζεν, αναμένεται να δούμε τον Ελ Καμπί στην 11άδα αντί του Ταρέμι, ενώ ερωτηματικό οι αποφάσεις του όσον αφορά στα εξτρέμ.

Απαιτητικός ο Μεντιλίμπαρ

Ο Βάσκος κόουτς, είναι απαιτητικός. Ασυμβίβαστος. Και πριν από ένα τόσο καθοριστικό ματς δεν θα μπορούσε να είναι... χαλαρός. Κατά τη διάρκεια του διπλού (χωρίς τέρματα), ζητούσε από τους παίκτες του γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, πιο άμεσο παιχνίδι και ταχύτερη σκέψη.

Ξέρει πολύ καλά πως σ' ένα ματς απέναντι σ' έναν αντίπαλο με νέα ταλέντα, η μπάλα θα πρέπει να τρέχει γρήγορα κι αυτό είναι το απαιτούμενο από τον ίδιο.

Τα videos του Gazzetta από την τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ:

🔴 Πλάνα του Gazzetta από τη Johan Cruyff Arena για τον αυριανό... τελικό του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ με στόχο την πρόκριση στα play off του Champions League!



Αποστολή στο Άμστερνταμ: Παναγιώτης Δαλαταριώφ

🔴Η χιονισμένη προπόνηση του Ολυμπιακού, μια μέρα πριν τη δύσκολη αναμέτρηση με τον Άγιαξ !



Αποστολή στο Άμστερνταμ: Παναγιώτης Δαλαταριώφ!