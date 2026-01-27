Η αποστολή του Ολυμπιακού έτυχε θερμής υποδοχής από δεκάδες φίλους της ομάδας που είναι ήδη στο Άμστερνταμ για τον «τελικό» με τον Άγιαξ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού τραγουδούν και δίνουν... Ελληνικό χρώμα στο Άμστερνταμ .

Υπολογίζεται πάνω από 8.000 φίλοι της ομάδας θα ειναι στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης. Εδώ μπορείτε να δείτε τα σημεία συνάντησης όσων δεν κατάφεραν να είναι στο γήπεδο.

Η ερυθρόλευκη αποστολή προσγειώθηκε στο Άμστερνταμ και έφτασε στο ξενοδοχείο όπου θα μείνει ως την Πέμπτη (29/1), με δεκάδες φίλους της ομάδας να δίνουν βροντερό «παρών» και να... ντοπάρουν με το «καλημέρα» τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ.

Το video της ΠΑΕ Ολυμπιακός: