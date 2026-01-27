Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή στο ξενοδοχείο της αποστολής (vid)
Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού τραγουδούν και δίνουν... Ελληνικό χρώμα στο Άμστερνταμ.
Υπολογίζεται πάνω από 8.000 φίλοι της ομάδας θα ειναι στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης. Εδώ μπορείτε να δείτε τα σημεία συνάντησης όσων δεν κατάφεραν να είναι στο γήπεδο.
Η ερυθρόλευκη αποστολή προσγειώθηκε στο Άμστερνταμ και έφτασε στο ξενοδοχείο όπου θα μείνει ως την Πέμπτη (29/1), με δεκάδες φίλους της ομάδας να δίνουν βροντερό «παρών» και να... ντοπάρουν με το «καλημέρα» τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ.
Το video της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
