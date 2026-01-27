Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή στο ξενοδοχείο της αποστολής (vid)

Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή στο ξενοδοχείο της αποστολής (vid)

Παναγιώτης Δαλαταριώφ
Άφιξη Αποστολής - Δαλαταριώφ
Η αποστολή του Ολυμπιακού έτυχε θερμής υποδοχής από δεκάδες φίλους της ομάδας που είναι ήδη στο Άμστερνταμ για τον «τελικό» με τον Άγιαξ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού τραγουδούν και δίνουν... Ελληνικό χρώμα στο Άμστερνταμ.

Υπολογίζεται πάνω από 8.000 φίλοι της ομάδας θα ειναι στους δρόμους και στις πλατείες της πόλης. Εδώ μπορείτε να δείτε τα σημεία συνάντησης όσων δεν κατάφεραν να είναι στο γήπεδο.

Η ερυθρόλευκη αποστολή προσγειώθηκε στο Άμστερνταμ και έφτασε στο ξενοδοχείο όπου θα μείνει ως την Πέμπτη (29/1), με δεκάδες φίλους της ομάδας να δίνουν βροντερό «παρών» και να... ντοπάρουν με το «καλημέρα» τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Το video της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

 
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα