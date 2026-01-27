Σε ολλανδικό έδαφος πάτησε η αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει του σπουδαίου αγώνα κόντρα στον Άγιαξ για την τελευταία αγωνιστική του Champions League. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ

Η αποστολή του Ολυμπιακού πέταξε το πρωί της Τρίτης (27/1) με προορισμό το Άμστερνταμ , για τον τελικό με τον Αγιαξ - καθώς το βράδυ της Τετάρτης θα κυνηγήσει το όνειρο της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League.

Στην ολλανδική πρωτεύουσα θα βρεθούν κοντά στους 8.000 οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει να δίνουν χρώμα με τη φωνή τους στην πόλη.

Μέσα στο γήπεδο θα είναι 2.600 οπαδοί των νταμπλούχων που είχα την τύχη να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο. Οι περισσότεροι, θα συγκεντρωθούν σε πλατείες και θα στηρίξουν από εκεί την αγαπημένη τους ομάδα.

Η καθυστέρηση της πτήσης κι η... μαγκιά του πιλότου

Η πτήση ήταν προγραμματισμένη για τις 10.30 αλλά λόγω αυξημένης κίνησης στον εθνικό αερολιμένα, αυτή πραγματοποιήθηκε με μισή ώρα καθυστέρησης.

Ωστόσο, ο πιλότος διαμόρφωσε το δρομολόγιο και με πτήση πάνω από την Αθήνα φρόντισε το αεροσκάφος να προσγειωθεί στο Σίπχολ στις 13.10 - όλα πήγαν δηλαδή, βάσει αρχικού σχεδίου.

Η θερμοκρασία κυμαίνεται από μηδεν βαθμούς Κελσίου έως τέσσερις ενώ υπήρχαν ορισμένα κενά αέρος κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το κλίμα στην ομάδα είναι εξαιρετικό. Υπάρχει ηρεμία και απόλυτη προσήλωση για την επίτευξη του μεγάλου στόχου.

Πριν την προσγείωση ο πιλότος ευχήθηκε στην ομάδα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα λέγοντας: «Αύριο, θα είμαστε κοντά σας από τις τηλεοράσεις».