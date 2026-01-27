Αγιαξ σε οπαδούς του Ολυμπιακού: «Προσοχή, μην αγοράζετε εισιτήρια από sites μεταπώλησης»
Στο Gazzetta, χθες σας ενημερώσαμε για τη διάθεσή εισιτηρίων σε sites μεταπώλησης αλλά σας τονίσαμε και τους κινδύνους να μην μπείτε στο γήπεδο παρόλο που έχετε εισιτήριο.
Οι Αρχές ενδέχεται να επιτρέψουν την είσοδ8βσας στο γήπεδο μόνο αν έχετε ολλανδικό διαβατήριο ή εισιτήριο. Έτσι οποίος πάει να αγοράσει εισιτήριο σε κερκίδα που είναι φίλοι του Αγιαξ διατρέχει τον κίνδυνο να μείνει με το... εισιτήριο στο χέρι.
Η ενημέρωση που υπάρχει από επίσημη σελίδα του Αγιαξ που εξυπηρετεί τον κόσμο είναι χαρακτηριστική:
«Προσοχή φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ: το γήπεδο είναι πλήρως εξαντλημένο. Μην αγοράζετε εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησης· ενδέχεται να μπλοκαριστούν».
Προσοχή φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ: το γήπεδο είναι πλήρως εξαντλημένο. Μην αγοράζετε εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησης· ενδέχεται να μπλοκαριστούν.— Ajax Fancare (@AjaxFancare) January 27, 2026
(1/2) @olympiacosfc
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.