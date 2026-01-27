Αγιαξ σε οπαδούς του Ολυμπιακού: «Προσοχή, μην αγοράζετε εισιτήρια από sites μεταπώλησης»

Την προσοχή των οπαδών του Ολυμπιακού ζητά ο Άγιαξ για τα εισιτήρια που υπάρχουν σε sites μεταπώλησης ενόψει του μεταξύ τους αγώνα στο Champions League. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΛΑΤΑΡΙΩΦ.

Στο Gazzetta , χθες σας ενημερώσαμε για τη διάθεσή εισιτηρίων σε sites μεταπώλησης αλλά σας τονίσαμε και τους κινδύνους να μην μπείτε στο γήπεδο παρόλο που έχετε εισιτήριο.

Οι Αρχές ενδέχεται να επιτρέψουν την είσοδ8βσας στο γήπεδο μόνο αν έχετε ολλανδικό διαβατήριο ή εισιτήριο. Έτσι οποίος πάει να αγοράσει εισιτήριο σε κερκίδα που είναι φίλοι του Αγιαξ διατρέχει τον κίνδυνο να μείνει με το... εισιτήριο στο χέρι.

Η ενημέρωση που υπάρχει από επίσημη σελίδα του Αγιαξ που εξυπηρετεί τον κόσμο είναι χαρακτηριστική:

«Προσοχή φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ: το γήπεδο είναι πλήρως εξαντλημένο. Μην αγοράζετε εισιτήρια από ιστοσελίδες μεταπώλησης· ενδέχεται να μπλοκαριστούν».