Ο Ισπανός τεχνικός, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ήδη έχει αρχίσει να σκέφτεται το πώς θα παρατάξει τον Ολυμπιακό στον αγώνα της Τετάρτης με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Ο Ολυμπιακός μετά το κομβικότατο 2-0 επί της Λεβερκούζεν στο γήπεδο Καραϊσκάκη στρέφει αποκλειστικά την προσοχή του στον... τελικό της Τετάρτης για το Champions League με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Ένα ματς must win για τους Ερυθρόλευκους.

Ήδη ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει κάνει τις πρώτες του σκέψεις προς το αγωνιστικό του σχέδιο. Σε εκείνον τον αγώνα με τους Γερμανούς η διάταξη των Πειραιωτών ήταν ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Έσε και Μουζακίτη, δεκάρι ο Τσικίνιο, άκρα οι Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ταρέμι.

Σε σχέση τώρα με τον αγώνα στην Ολλανδία σε πρώτη φάση μοιάζει ιδιαίτερα πιθανό να προκύψει μόνο μία αλλαγή ως προς στην παραπάνω 11άδα και φυσικά εφόσον θα είναι στο 100% οι Ορτέγα και Πιρόλα. Ποιά θα είναι αυτή; Το να ξεκινήσει ο Αγιούμπ Ελ Καμπί στην θέση του Ταρέμι. Από την άλλη ξεκάθαρα ο Ποντένσε θα διεκδικήσει θέση για το αρχικό σχήμα ενώ στα τελευταία παιχνίδια φαίνεται μία διάθεση του προπονητικού επιτελείου να δίνει παραπάνω χρόνο στον Σιπιόνι.

Για αυτόν τον αγώνα ως προς τις κάρτες στο όριο είναι οι Γκαρθία και Ταρέμι. Εάν δεχθούν δηλαδή άλλη μία θα χάσουν τον αμέσως επόμενο ευρωπαϊκό αγώνα.