Ο Ολυμπιακός με το μυαλό στον Αγιαξ και σπουδαίους Ελ Καμπί - Τζολάκη, δεν εντυπωσίασε αλλά έκανε την δουλειά με το Βόλο. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Το 1-0 του Ολυμπιακού κόντρα στον Βόλο είναι μεν φτωχό από πλευράς σκορ, ωστόσο έχει την ουσία του. Οι Πειραιώτες δεν χρειαζόταν να είναι φαντεζί σε μία ενδεκάδα τόσων αλλαγών (δέκα) συγκριτικά με τον αγώνα με την Λεβερκούζεν. Χρειαζόταν την νίκη και αυτήν πήραν.

Το παιχνίδι αυτό γενικότερα δεν έθελξε από πλευράς θεάματος, ωστόσο είχε ορισμένες φάσεις και κάποιους συγκεκριμένους πρωταγωνιστές από πλευράς των νικητών, λίγα 24ωρα πριν από τον υπέρτατο ευρωπαϊκό... τελικό με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Έναν ευρωπαϊκό αγώνα που επίσης καλείται να νικήσει ο Ολυμπιακός και στον οποίο θα έχει δίπλα του χιλιάδες φίλους του.

Υπάρχει ήδη κόσμος που έχει ξεκινήσει να ταξιδεύει από την Παρασκευή για να βρεθεί στο Άμστερνταμ αλλά και φίλαθλοι που έχουν διασφαλίσει τα εισιτήριά τους για να ταξιδέψουν και ελπίζουν να βρουν έστω τελευταία στιγμή εισιτήριο του αγώνα επί ολλανδικού πλέον εδάφους. Φυσικά όλος αυτός ο... χαμός είναι δικαιολογημένος καθώς 2.600 εισιτήρια δεν θα μπορούσαν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες των φιλάθλων των Πειραιωτών.

Ο Ελ Καμπί, ο Τζολάκης και η διάθεση των Ποντένσε και Σιπιόνι

Εν αρχή όλων είναι ο Ελ Καμπί . Ένα σκυλί του πολέμου στο γήπεδο. Ένας παίκτης που παίζει και χωρίς προπόνηση ανταποκρίνεται σε κάθε συνθήκη. Θέλεις το γκολ; Είναι ξεκάθαρα η Νο1 αγωνιστική του απάντηση. Ο Νο1 φορ των Πειραιωτών και ο κορυφαίος και με διαφορά στράικερ στην ελληνική Λίγκα.

Κατά τα άλλα σε μία 11άδα που καλώς ήθελε να δει πράγματα ο Ισπανός κόουτς εάν πρέπει να ξεχωρίσουμε κάποιον από τους παίκτες που αγωνίζονται λιγότερο αυτός ήταν ο Σιπιόνι. Είχε διάθεση, καλές τοποθετήσεις και έφτασε μέχρι και να απειλήσει την αντίπαλη εστία. Κατά τα άλλα ούτε από τον Ντιόγκο Νασιμέντο ούτε από τον Στρεφέτσα είδαμε πειστικές αγωνιστικές απαντήσεις.

Άλλα δύο πρόσωπα του αγώνα ήταν οι Τζολάκης και Ποντένσε. Ο Χανιώτης γκολκίπερ παραμένει σε φοβερή κατάσταση (να μην τον ματιάσουμε). Είχε με τον Βόλο δύο πολύ καλές επεμβάσεις και φάνηκε ξανά πώς συνεχίζει σε τοπ φόρμα. Υπάρχει και ο Ποντένσε. Όχι δεν έκανε... μαγική εμφάνιση αλλά έφτιαξε το γκολ του Ελ Καμπί και ήταν μέσα στις περισσότερες απειλητικές στιγμές των Ερυθρόλευκων.

Όλα αυτά φυσικά ανήκουν στο παρελθόν. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τον αγώνα με τον Άγιαξ. Εκεί όπου θα απαιτηθεί το 101% απ' όλους όσοι αγωνιστούν απέναντι σε έναν Άγιαξ που μπορεί πρακτικά να μην έχει ελπίδες πρόκρισης αλλά έχει τεράστιο κίνητρο κυρίως λόγω της πίεσης από τον κόσμο του. Είναι έτσι και αλλιώς σαφές ότι θα δούμε άλλον Ολυμπιακό την Τετάρτη στην Ολλανδία.

