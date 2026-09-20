Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

Μανώλης Μακρόπουλος
Λεβαδειακός - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα

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Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του σημερινού (20/9) αγώνα του Ολυμπιακού με τον Λεβαδειακό για τη Superleague.

Η 5η αγωνιστική της Superleague συνεχίζεται σήμερα (20/9) και ο Ολυμπιακός έχει μια δύσκολη αποστολή στην έδρα του Λεβαδειακού (Live από το Gazzetta).

Οι «ερυθρόλευκοι» που μετρούν ήδη δυο απώλειες στο φετινό πρωτάθλημα θέλουν να φύγουν με το τρίποντο από τη Λιβαδειά και να έχουν μια... ήρεμη διακοπή, ενώ οι γηπεδούχοι θα ψάξουν να τους «χαλάσουν» το απόγευμα.

Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports 2.

     

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