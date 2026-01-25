Βρετανός οπαδός της Αταλάντα μπήκε στο γήπεδο σπάζοντας τον κωδικό της πύλης του σταδίου μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στον στάδιο της Αταλάντα, καθώς ένας Βρετανός φίλος των Μπεργκαμάσκι μπούκαρε στο γήπεδο με εξαιρετικά απλό τρόπο, γεγονός που θέτει σε προβληματισμό τα μέτρα ασφαλείας.

Σε σχετικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, ο τύπος αυτός αφού έφτασε στο γήπεδο χρειαζόταν να πληκτρολογήσει έναν κωδικό για να ανοίξει την πύλη του σταδίου. Αφού κοίταξε γύρω του παρατήρησε την ημερομηνία ίδρυσης του ιταλικού συλλόγου, «1907», που βρισκόταν στα πέριξ του γηπέδου και δεν δίστασε να πληκτρολογήσει τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ο αριθμός ήταν ο σωστός και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο Βρετανός εισήλθε στο στάδιο, ενώ στο βίντεο φαίνεται να κάνει και...tour του σταδίου. Το βίντεο γρήγορα έγινε viral και σίγουρα μετά από αυτό το περιστατικό οι Μπεργκαμάσκι θα πρέπει να σκεφτούν κάτι πιο δύσκολο για να μην επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο.