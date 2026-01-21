Η Μπάγερν πήρε νίκη πρόκριση στους «16» επί της Ουνιόν, τη στιγμή που Τσέλσι και Μπάρτσα συνεχίζουν το κυνήγι της οκτάδας. Άλμα play-offs για τη Γιουβέντους με χαμένο πέναλτι Παυλίδη.

Μπάγερν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 2-0

Η Μπάγερν έβγαλε την υποχρέωση απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, καθώς με ντοπιέτα του Χάρι Κέιν επικράτησε 2-0 επί των Βέλγων με αριθμητικό μειονέκτημα από το 63΄και πανηγύρισε την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» του Champions League. Έπειτα από ένα άσφαιρο πρώτο μέρος που κινήθηκε στην ισορροπία, οι Βαυαροί καθάρισαν την υπόθεση μέσα σε τρία λεπτά με ηγέτη τον Χάρι Κέιν. Αρχικά ο Άγγλος άνοιξε το σκορ στο 52΄με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ενώ στο 55΄διαμόρφωσε το τελικό 2-0 από το σημείο του πέναλτι. Στο 63΄η Μπάγερν έχασε με αποβολή τον Κίμ, αλλά παρά το αριθμητικό μειονέκτημα βρέθηκε μια ανάσα από το 3-0, αλλά ο Κέιν δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το χατ τρικ με χαμένη εκτέλεση πέναλτι στο 81΄.

Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα 2-4

Φεστιβάλ από γκολ στην Πράγα, εκεί όπου η Μπαρτσελόνα κατάφερε να λυγίσει με το χορταστικό 4-2 την Σλάβια και χτυπάει πλέον την πόρτα της πρώτης οκτάδας από την 9η θέση της βαθμολογίας. Αν και οι Τσέχοι κατάφεραν να προηγηθούν με προβολή του Κουσέχ στο 10΄μετά από εκτέλεση κόρνερ, οι Μπλαουγκράνα έφεραν τούμπα το ματς μέσα σε οκτώ λεπτά με τον Φερμίν Λόπεθ.

Αρχικά ο Ισπανός με δυνατή εκτέλεση στην κλειστή γωνία ισοφάρισε από πλάγια θέση, ενώ στο 42΄ανέτρεψε το σκορ με δυνατό σουτ εκτός περιοχής. Η χαρά των Καταλανών ωστόσο κράτησε ελάχιστα, αφού δυο λεπτά αργότερα ο Λεβαντόφσκι σκόραρε στη δική του εστία με την πλάτη μετά από εκτέλεση κόρνερ για το 2-2. Στο β΄μέρος η Μπαρτσελόνα σοβαρεύτηκε και ανάκτησε το προβάδισμα με σουτάρα του Ντάνι Όλμο στο 63΄, προτού ο Λεβαντόφσκι διαμορφώσει από κοντά το τελικό 4-2 (71΄).

Νιούκαστλ - Αϊντχόφεν 3-0

Φουλ τις μηχανές για πρόκριση στους «16» έβαλε η Νιούκαστλ που επιβλήθηκε με 3-0 επί της Αϊντχόφεν και ανέβηκε στην 7η θέση της League Phase. Ο Ουισά άνοιξε το σκορ στο 8΄με όμορφο πλασέ, ενώ στο 30΄ο Γκόρντον διπλασίασε τα τέρματα των Άγγλων. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Μπαρνς στο β΄μέρος, ο οποίος στο 65΄διαμόρφωσε το τελικό 3-0 που κράτησε τους Ολλανδούς στην 22η θέση, υπερτερώντας στην ισοβαθμία επί του Ολυμπιακού.

Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-3

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο πήρε μεγάλη νίκη με ανατροπή κόντρα στην Αταλάντα στο Μπέργκαμο, ανέβηκε στην 23η θέση με οκτώ βαθμούς και έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, καθώς με την εξέλιξη αυτή τον έριξε στην 24η θέση. Οι Μπεργκαμάσκοι άνοιξαν το σκορ στο 16' με κεφαλιά του Σκαμάτσα αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ακολούθησε πάρτι των φιλοξενούμενων. Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε στο 58' ισοφάρισε με τον Γκουρουθέτα μετά από ωραία σόλο ενέργεια, ενώ στο 70' ο Σεράνο έκανε το 2-1 με ένα δυνατό διαγώνιο σουτ.

Η Αταλάντα ήταν πλήρως αποδιοργανωμένη αφήνοντας τους χώρους στην αντίπαλό της. Τέσσερα λεπτά μετά, στο 74' ο Ναβάρο, ο οποίος βρήκε το κενό στην αντίπαλη άμυνα μετά την πάσα του Σάνθετ, εκτέλεσε στην αριστερή γωνία με μακρινό σουτ για το 3-1. Οι γηπεδούχοι όμως έβγαλαν αντίδραση στο 88' με τον Κριστόβιτς που έγραψε το τελικό 3-2 από το ύψος του πέναλτι.

Τσέλσι - Πάφος 1-0

H Τσέλσι με αρκετό άγχος επικράτησε 1-0 της Πάφου στο Λονδίνο και βρέθηκε στην 8η θέση της League Phase. Πλέον, οι Μπλε κρατούν την τύχη στα πόδια τους, αφού με νίκη στην Ιταλία κόντρα στη Νάπολι εξασφαλίζει την απευθείας πρόκριση. Κακή στ α' μέρος, πίεσε, αλλά δεν μπόρεσε να διασπάσει την άμυνα των Κύπριων. Αντίθετα, την καλύτερη στιγμή την είχε η Πάφος, αλλά το σουτ του Zάζα βρήκε στο δοκάρι. Φουλ πίεση στην επανάληψη, αλλά τόσο ο Νέτο όσο και ο Γκαρνάτσο δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα. Η λύτρωση ήρθε στο 78ο λεπτό, όταν από κόρνερ του Νέτο, ο Καϊσέδο με κεφαλιά πέτυχε το 1-0. Η Πάφος έμεινε στους 6 βαθμούς και στην τελευταία στροφή εντός με τη Σλάβια θέλει νίκη και... σενάρια.

Μαρσέιγ - Λίβερπουλ 0-3

Η Λίβερπουλ μετά τη σπουδαία νίκη που πήρε απέναντι στη Μαρσέιγ με 3-0 εκτοξεύθηκε στην 4η θέση και είναι φαβορί για την απευθείας πρόκριση. Οι Reds ήταν εξαιρετικοί και με νίκη εντός με Καραμπάγκ στην τελευταία στροφή εξασφαλίζουν το καλό εισιτήριο. Λίγο πριν τη συμπλήρωση 25 λεπτών, οι Κόκκινοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά ο Ούγκο Εκιτικέ ήταν σε θέση οφσάιντ. Ωστόσο, στην τελευταία φάση του α' μέρους, ο Σόμποσζλαϊ με εκτέλεση φάουλ πέτυχε το 1-0. Η νίκη «κλείδωσε» στο 73ο λεπτό, όταν από προσπάθεια του Φρίμπονγκ, η μπάλα βρήκε στον Μεντίνα και κατέληξε στα δίχτυα. Η Λίβερπουλ, με γκολ του Χάκπο στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το 3-0.

Γιουβέντους - Μπενφίκα 2-0

Η Γιουβέντους ελπίζει ακόμα και με απευθείας πρόκριση στους «16». Τρίτη διαδοχική νίκη για τη «Μεγάλη Κυρία» στη διοργάνωση, αυτή τη φορά εντός έδρας με 2-0 επί της Μπενφίκα. Αντίθετα, η Μπενφίκα έμεινε στους 6 βαθμούς και χρειάζεται νίκη στην τελευταία στροφή, αλλά και αρκετά σενάρια. Στο 55ο λεπτό ο Τουράμ πέτυχε το 1-0 και στο 64' οπ ΜακΚένι από ασίστ του Ντέιβιντ διαμόρφωσε το 2-0. Η Μπενφίκα κέρδισε πέναλτι στο 81', όμως ο Παυλίδης γλίστρησε και έστειλε την μπάλα άουτ. Στην τελευταία αγωνιστική, η Γιουβέντους παίζει στη Γαλλία με τη Μονακό και οι Αετοί εντός με τη Ρεάλ Μαδρίτης.