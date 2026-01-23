Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το πρώτο που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός αν θέλει να έχει τύχη στο παιχνίδι του με τον Άγιαξ.

Να σας πω την αλήθεια μου, όλα αυτά με τις πιθανότητες που έχει η, δεν έχει ο Ολυμπιακός για να περάσει, τα ακούω βερεσέ. Στο δικό μου το μυαλό είναι ξεκάθαρο, ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός για να περάσει στην επόμενη φάση του Τσάμπιονς Λιγκ, είναι να αναλύσει σωστά το παιχνίδι με την Μπάγερ Λέβερκουζεν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Πράγματι, οι παίκτες του τα έδωσαν όλα. Από μαχητικότητα, ενέργεια, ένταση, πάθος, ψυχή. Και μπράβο τους. Πράγματι, ο προπονητής είχε ένα καλό σχέδιο. Έβαλε π.χ. την ομάδα να πιέσει τόσο ψηλά από το πρώτο λεπτό κι έτσι έκλεψε ο Τσικίνιο και πήρε το κόρνερ από το οποίο προήλθε το 1-0. Άλλαξε π.χ. θέση στον Ρόντινεϊ κι αποδείχθηκε ως εξτρέμ πιο πολύτιμος από τον Ποντένσε που βλέπουμε εδώ και τρεις μήνες. Πέρασε π.χ. αλλαγή και τον Μπρούνο και τον Σιπιόνι, που νομίζαμε ότι τους είχε ξεχάσει και πήρε πράγματα από αυτούς. Και μπράβο και στον Μεντιλίμπαρ.

Ήταν ένας μεγάλος θρίαμβος του Ολυμπιακού το 2-0 επί της Μπάγερ. Αυτό δεν αλλάζει. Αλλά εδώ υπάρχουν κάποια δεδομένα. Τα στατιστικά του παιχνιδιού δεν μπορείς να τα αγνοήσεις: Τελικές 6-17 (εντός εστίας 2-6), κόρνερ 2-8, κατοχή μπάλας 38-62%, επιθέσεις 33-62, πάσες 282-728, σέντρες 11-26. Μιλάμε για αριθμούς συντριπτικούς. Και πάνω απ΄ όλα όλοι είδαμε ότι η μία ομάδα είχε δύο ευκαιρίες για γκολ (καθαρές και οι δύο) και τις έκανε γκολ, η δε άλλη ομάδα είχε οκτώ ευκαιρίες (καθαρές οι τέσσερις) και δεν έκανε κανένα γκολ.

Μαγκιά του Ολυμπιακού φυσικά. Μόνο που πρέπει να παραδεχθούμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται μία φορά στα τόσα. Και να κοιτάξει η ομάδα να δει γιατί έβγαιναν οι Γερμανοί τόσο εύκολα απέναντι από τον Τζολάκη. Ναι, είναι καλύτερη ομάδα η Μπάγερ από τον Ολυμπιακό, αλλά και πάλι, μέσα στο Καραϊσκάκη, περίμενες αν μη τι άλλο μια καλύτερη αμυντική συμπεριφορά από την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Και, επίσης ναι, ο Άγιαξ δεν είναι Λέβερκουζεν, είναι Νο 38 στο ranking της ΟΥΕΦΑ, ακριβώς μαζί με τον Ολυμπιακό (Νο 38), ενώ η Λέβερκουζεν είναι Νο 8.

Ο Άγιαξ, όμως, θα παίξει στο σπίτι του. Κι ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία δεν έχει κερδίσει ποτέ, ειδικά δε στο Άμστερνταμ δεν έχει καν σκοράρει. Επιπλέον, ο Ολυμπιακός στο Τσάμπιονς Λιγκ μακριά από το Καραϊσκάκη τα 10 τελευταία χρόνια έχει νικήσει μόνο την Ντινάμο Ζάγκρεμπ (1-0) και την Καϊράτ (1-0 επίσης). Η δε τελευταία του ισοπαλία εκτός έδρας στη διοργάνωση ήταν το μακρινό 2013 (1-1 με την Μπενφίκα). Ας καταλάβουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Ο δε Άγιαξ σίγουρα δεν είναι στα καλά του φέτος, ωστόσο στα 10 τελευταία παιχνίδια του σε πρωτάθλημα, Κύπελλο, Ευρώπη έχει εφτά νίκες (δύο σερί στο Τσάμπιονς Λιγκ), δύο ισοπαλίες και μία ήττα, πολύ βαριά (0-6 κι αποκλεισμός στο Κύπελλο), αλλά μία ήττα σε δύο μήνες.

Εδώ υπήρξαν κάποια συγκεκριμένα θέματα που δεν γίνεται να μην αντιμετωπιστούν. Ειδάλλως πολύ απλά θα πας στην Ολλανδία και θα χάσεις. Κι εύκολα. Ας πούμε δε ότι ο Πιρόλα έχασε εντελώς τον αντίπαλο σέντερ φορ δύο φορές επειδή προέρχονταν από αποχή ενός μηνός λόγω τραυματισμού-που δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οφείλονταν εκεί οι καθυστερημένες αντιδράσεις του σε δύο μεγάλες ευκαιρίες των Γερμανών….Ας πούμε ότι δικαιολογείται μία φορά που ο Ρόντινεϊ μάρκαρε με τα μάτια κι από τα 10 μέτρα μία επίθεση της Μπάγερ που κατέληξε σε φάση για γκολ-που δεν είναι ακριβώς έτσι γιατί το έκανε κι άλλες φορές, να μην γυρνάει να βοηθάει τον Κοστίνια, απλώς δεν εξελίχθηκαν οι στιγμές σε ευκαιρίες.

Με τον Ορτέγκα, τι θα γίνει; Πραγματικά δεν ξαναθυμάμαι εδώ και χρόνια έναν αμυντικό του Ολυμπιακού να είναι μέσα σε πέντε ευκαιρίες της αντίπαλης ομάδας! Διότι αυτό συνέβη με τον Αργεντίνο, για τον οποίο έχω βαρεθεί να λέω ότι μετά την επιστροφή του από τις γιορτές δεν «πάει».

Στο 10’ χάνει την κεφαλιά σε εκτέλεση κόρνερ και χάνει η Λέβερκουζεν την πρώτη ευκαιρία της-διώχνει δύσκολα ο Τζολάκης.

Στο 16’ χάνει τον Βάσκεθ, που φεύγει στην πλάτη του και χάνει η Λέβερκουζεν την δεύτερη ευκαιρία της-διώχνει ακόμη πιο δύσκολα ο Τζολάκης.

Στο 43΄ χάνει τον Βάσκεθ ξανά, που βγαίνει στην πλάτη του και χάνει η Λέβερκουζεν την πέμπτη ευκαιρία της-ευτυχώς αστόχησε από κοντά.

Στο 47’ κολλάει πίσω ενώ έχει βγει όλη η άμυνα για οφσάϊντ, καλύπτει τον αντίπαλο κυνηγό και χάνει η Λέβερκουζεν την έβδομη ευκαιρία της-διώχνει πολύ δύσκολα ο Τζολάκης.

Στο 80’ χάνει πάλι τον παίκτη του, που φεύγει στην πλάτη του και δίνει ασίστ στον φορ με την Λέβερκουζεν να χάνει την όγδοη ευκαιρία της-σώζει σε τετ α τετ ο Τζολάκης.

Είναι ξεκάθαρο ότι εδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύει κανείς ότι δεν θα το δει ο Άγιαξ; Κι εγώ δεν λέω ότι πρέπει να παίξει ο Μπρούνο. Αυτά θα τα βρει ο προπονητής. Εγώ λέω ότι αν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, όπως και τα άλλα προβλήματα ανασταλτικά η, καθαρά αμυντικά, ο Ολυμπιακός θα το πληρώσει.

Άσχετο: Από μία πλευρά ίσως είναι και καλύτερο να θέλεις ένα αποτέλεσμα, μόνο το διπλό δηλαδή. Ποιος ξεχνάει εκείνο το παιχνίδι στο Καραϊσκάκη με την Άρσεναλ, στο οποίο ο Ολυμπιακός πήγαινε για τρία (νίκη, ισοπαλία και ήττα με ένα γκολ) αποτελέσματα και τελικά έχασε 0-3, εύκολα. Το να πας για ισοπαλία καμιά φορά μπορεί να σε αποπροσανατολίσει και λίγο μέσα στο παιχνίδι. Άσε που συνήθως όταν πας για Χ συνήθως χάνεις.

Για να έχουμε μία σφαιρική εικόνα της εμφάνισης του Ορτέγκα και να μην τον αδικήσουμε, να καταγράψω ότι το πάλεψε αυτή τη φορά. Δεν ήταν σε χαμηλές στροφές, όπως τα αμέσως προηγούμενα παιχνίδια του. Κάποιες στιγμές μάρκαρε ψηλά και βγήκε ωραία πρώτος στην μπάλα, δυναμικά. Κάποιες άλλες είχε καλές προωθήσεις, έστω κι αν τελικά επιχείρησε μόλις μία σέντρα, όχι κακή. Ένα γύρισμα του δεν ήταν αυτό που έπρεπε, αν και είχε κάνει όμορφη ενέργεια. Σε άλλη καλή προσπάθεια κατέληξε σε ένα εντελώς ακίνδυνο σουτ. Πέρασε κάποιες πάσες μπροστά. Πήρε κάτι κεφαλιές.

Μόνο που είχε πολλά μείον το παιχνίδι του. Και ατυχώς δεν αναφέρομαι μόνο στις κακές αντιδράσεις του στις πέντε ευκαιρίες. Και πλαγιοκόπηση έφαγε στη φάση ελάχιστα πριν το 2-0 του Ολυμπιακού. Και άλλη καλή άμυνα δεν έβγαλε. Και κακό διώξιμο έκανε, αβίαστα. Και επιπόλαια μπαλιά έκανε, με παραλίγο κίνδυνο. Και λάθος έκανε κοντά στην περιοχή του Τζολάκη. Και σε άλλη στιγμή είχε κακή αντίδραση, όμως τουλάχιστον διόρθωσε ο ίδιος το λάθος του.

Εν κατακλείδι, παρότι προσπάθησε, ούτε μπροστά βοήθησε σε κάτι ουσιαστικό, ούτε πίσω έκοψε τίποτα. Ήταν ένα μεγάλο θέμα. Ας κάνει ο ίδιος πρώτα την αυτοκριτική του.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔