Το κορεό μερίδας οπαδών του Ολυμπιακού με τον Άντζα και τον Κυριάκο έχει σηκώσει αντιδράσεις και συζητήσεις. Τι είχε πει στο Gazzetta ο Παρασκευάς Άντζας στην τελευταία μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε πριν χάσει τη ζωή του στις 25/5/2026.

Όλο το Καραϊσκάκη βάφτηκε στα χρώματα του Ολυμπιακού: στο κόκκινο και το λευκό για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο οποίο η ομάδα του Πειραιά επικράτησε με 1-0 χάρη στο γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου.

Ωστόσο υπήρξε μία φωτογραφία που ήταν σε πρώτο πλάνο στο κορεό που ανέβασε η Θύρα 7. Πρόκειται για φωτογραφία με το συμβάν ανάμεσα στον Άντζα και τον Κυργιάκο στο ντέρμπι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στις 11 Μαΐου 2003 στη Ριζούπολη. Δείχνει τον Άντζα να βρίσκεται πάνω από τον αντίπαλό του μετά από μία στιγμή μεγάλης έντασης μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων και έπειτα από κόρνερ.

Ο Παρασκευάς Άντζας, μας είχε κάνει την τιμή να μας παραχωρήσει την τελευταία του μεγάλη συνέντευξη, πριν αφήσει την τελευταία του πνοή στις 25/5 του 2026. Εκεί, αναφέρθηκε και στην εν λόγω φάση.

Στο εν λόγω απόσπασμα ανέφερε:

Μια φωτογραφία που έκανε τον γύρο στα ΜΜΕ ήταν η φάση με τον Κυργιάκο. Για πολλούς φίλους του Ολυμπιακού θεωρείται ως κορυφαίο στιγμιότυπο σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Πως σου φαίνεται όλο αυτό μετά από τόσα χρόνια;

«Ήταν σε μια φάση, σ' ένα κόρνερ και έπρεπε να με μαρκάρει ο Κυριάκος, με τον οποίο ήμασταν συμπαίκτες και στην Εθνική. Πάνω στη φάση, λοιπόν, πριν γίνει το κόρνερ, υπήρξαν κάποια κοντραρίσματα και πάνω στην αναμπουμπούλα βρέθηκα από πάνω του. Ήταν και λίγο εριστικός πιο πριν με τον Ζιοβάνι».

Είχες φανταστεί πως θα έπαιρνε τόσο μεγάλη έκταση;

«Όχι εκείνη τη στιγμή με τίποτα. Λειτούργησα αυθόρμητα».

Λογικά, μετά το βρήκατε.

«Μετά, ναι, εντάξει... Δεν κρατάμε κακίες».