Ο Μουρίνιο υποστήριξε δημόσια τον Βαγγέλη Παυλίδη μετά το χαμένο πέναλτι του Έλληνα επιθετικού στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Γιουβέντους

Η Μπενφίκα ταξίδεψε χθες στο Τορίνο για να αντιμετωπίσει την Μπενφίκα στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League και ηττήθηκε με 2-0, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να κερδίζει πέναλτι στο 81΄, στο οποίο όμως αστόχησε, στέλνοντας την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο προπονητής των «αετών» Ζοζέ Μουρίνιο, στην συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, εμφανίστηκε φανερά απογοητευμένος, σημειώνοντας πως η ομάδα του έπαιξε πολύ καλά και το πως το τελικό σκορ δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα που εκείνος είδε μέσα στο χορτάρι.

«Αναμφίβολα αξίζαμε πολύ περισσότερα, αλλά στο ποδόσφαιρο, η ομάδα που σκοράρει κερδίζει. Και υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα ομάδων που κάνουν λίγα για να κερδίσουν, αλλά κερδίζουν, και άλλες ομάδες που κάνουν τόσα πολλά και δεν κερδίζουν. Σήμερα κάναμε πολλά για να κερδίσουμε, αλλά στα τελευταία 20 λεπτά αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, το να σπας τα δοκάρια, να επιτίθεσαι άναρχα δεν βοηθάει. Έίχαμε προς το τέλος και μερικές σπουδαίες ευκαιρίες, άλλες τις θεωρώ μισές ευκαιρίες, γιατί όταν φτάνεις στην μικρή περιοχή πρέπει να τα κάνεις όλα τέλεια».

«Δεχθήκαμε το γκολ σε μια περίοδο όπου αυτές οι ευκαιρίες που κάναμε συσσωρεύτηκαν και, με βάση την εμπειρία μου, σχολίασα στους συναδέλφους μου στον πάγκο: "στήνουμε τον εαυτό μας για να δεχτούμε γκολ". Μετά, ο πάγκος τους είναι γρήγορος, δυνατός, ειδικά για τις μεταβάσεις, βάζουν τους Τσίκο, Όπεντα, Κόστιτς, όλοι έντονες παίκτες. Είχαμε διαφορετικό πάγκο, παρόλα αυτά οι παίκτες ήταν φανταστικοί και πήγαν μέχρι το τέλος, αν το πέναλτι είχε μπει... δεν μπήκε».

Ο πορτογάλος τεχνικός στάθηκε ακόμη στο πλευρό του Έλληνα επιθετικού παρά την αποτυχημένη εκτέλεση του από τα 11 μέτρα, τονίζοντας την σπουδαιότητα του για την ομάδα και το πόσο καλός και εργατικός παίκτης είναι.

«Δεν θα κάνω καμία κριτική για τον Παυλίδη και το αν βάζει ένα ή δύο γκολ λιγότερα απ΄ότι θα έπρεπε. Δουλεύει σκληρά για την ομάδα, γλίστρησε, δεν πειράζει κανένα κανένα πρόβλημα συμβαίνει, αλλά η ομάδα χρειαζόταν ένα γκολ για να επιστρέψει στο παιχνίδι. Η Μπενφίκα τα πήγε πολύ καλύτερα απ΄ότι δείχνει το σκορ, αλλά με τον ρεαλισμό του αποτελέσματος, χάσαμε».

Ο «Special One» αναφέρθηκε και στον επόμενο αγώνα της Μπενφίκα για την διοργάνωση απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης και τις λιγοστές πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως όσο υπάρχει πιθανότητα, έστω και ελάχιστη, υπάρχει και ελπίδα.

«Το βλέπω με δύο τρόπους. Μέχρι να μας πουν ότι αντικειμενικά και μαθηματικά οι εννέα βαθμοί δεν θα είναι αρκετοί, θα πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί (η πρόκριση). Η δεύτερη πτυχή είναι η κουλτούρα που έχουμε ως σύλλογος στην Μπενφίκα, δεν είναι οι στόχοι που καθορίζουν τα επίπεδα κινήτρου ή επαγγελματισμού, αλλά το ότι δίνουμε τα πάντα μέχρι το τέλος».