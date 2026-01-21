Η Τότεναμ κατάφερε κάτι μοναδικό τη φετινή χρονιά, καθώς έχει κερδίσει περισσότερα εντός έδρας παιχνίδια στο Champions League απ΄ότι στη Premier League.

Η «αποδεκατισμένη» Τότεναμ των 11 απουσιών υποδέχθηκε χθες στο Λονδίνο την Μπορούσια Ντόρτμουντ στα πλαίσια της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, επικρατώντας με 2-0 χάρη στα γκολ των Ρομέρο (14') και Σολάνκε (37').

Με τη νίκη τους αυτή, τα «σπιρούνια» κατάφεραν και έκαναν το απόλυτο 4/4 στις εντός έδρας αναμετρήσεις στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αφού πέρα από τους Γερμανούς, έχουν κερδίσει ακόμη και τη Σλάβια Πράγας (3-0), την Κοπεγχάγη (4-0), αλλά και την Βιγιαρεάλ (1-0).

Το απόλυτο αυτό ρεκόρ αποτελεί σπουδαίο κατόρθωμα για την ομάδα του Φρανκ, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς πως στη Premier League έχει κερδίσει μόνο 2! από τους 11 εντός έδρας αγώνες που έχει δώσει.

4 - Tottenham Hotspur have won all four of their UEFA Champions League games at the Tottenham Hotspur Stadium this season. It’s twice as many wins as they have managed in 11 home Premier League matches in 2025-26 (2). Respite. pic.twitter.com/fMEJwmIWNj January 20, 2026

Η αλήθεια είναι πως οι αντίπαλοι, τους οποίους αντιμετώπισε στην Ευρώπη, με εξαίρεση μόνο την Ντόρτμουντ, ήταν χαμηλότερης δυναμικής σε σχέση με τις ομάδες που αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα, οπότε το στατιστικό αυτό δεν προκαλεί τόσο μεγάλη εντύπωση.

Η Τότεναμ αυτή την στιγμή βρίσκεται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα της League Phase του Champions League με 14 βαθμούς και έχει εξασφαλίσει την συνέχεια της στην διοργάνωση, ενώ όπως όλα δείχνουν, μία ενδεχόμενη νίκη την επόμενη εβδομάδα στην Φρανκφούρτη κόντρα στην Άιντραχτ θα της δώσει μία θέση στην πρώτη 8αδα του θεσμού.